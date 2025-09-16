Speyer – Neue Rebsorten für einen nachhaltigeren Weinanbau

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Vortrag von Prof. Dr. Oliver Trapp anlässlich des 150. Jubiläums der LUFA Speyer
Im Rahmen des 150- jährigen Jubiläums der LUFA Speyer fanden bereits einige öffentliche
Vorträge in der Reihe „Ein Blumenstrauß aus Landwirtschaft, Umwelt- und
Verbraucherschutz“ statt, die in Kooperation mit dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-
Pfalz durchgeführt wird. Fortgesetzt wird die Reihe am 01.Oktober2025 um 18:00 Uhr in der
Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer mit einem Vortrag von Prof. Dr. Oliver Trapp über
das Thema „Neue Rebsorten für einen nachhaltigeren Weinbau“. Eine Weinverkostung im
Anschluss an den Vortrag ist inbegriffen.
Bacchus, Morio, Muskat oder Regent – all dies sind Rebsorten, die vom Institut für
Rebenzüchtung Geilweilerhof des Julius Kühn-Instituts in Siebeldingen im Laufe des letzten
Jahrhunderts entwickelt wurden. Aufgrund der fortschreitenden klimatischen Veränderungen
liegt der Fokus des Instituts mittlerweile auf der Anpassung an diesen Wandel sowie auf der
Entwicklung von Rebsorten mit natürlichen Widerstandskräften gegen durch pilzliche
Schaderreger ausgelöste Krankheiten. Rebsorten, die diese Merkmale aufweisen, heißen
PIWI-Rebsorten und stellen eine nachhaltige und ressourcenschonende Alternative im
Weinbau da. In seinem Vortrag bringt Trapp den Teilnehmenden die Züchtung neuer
Rebsorten näher.
Der Eintritt zum Vortrag in der Otto-Mayer-Straße 9 in Speyer ist frei. Ein barrierefreier
Zugang ist vorhanden. Zum Schluss sind alle Teilnehmenden herzlich dazu eingeladen, mit
dem Experten ins Gespräch zu kommen sowie an einem kleinen Umtrunk teilzunehmen –
dieses Mal, passend zum Thema, mit Weinen aus neuen PIWI-Rebsorten des
Geilweilerhofs. Der Ausklang findet im Foyer der Landesbibliothek und des Landesarchivs
statt.
Quelle: Bezirksverband Pfalz