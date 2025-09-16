Speyer – Neue Rebsorten für einen nachhaltigeren Weinanbau



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Vortrag von Prof. Dr. Oliver Trapp anlässlich des 150. Jubiläums der LUFA Speyer

Im Rahmen des 150- jährigen Jubiläums der LUFA Speyer fanden bereits einige öffentliche

Vorträge in der Reihe „Ein Blumenstrauß aus Landwirtschaft, Umwelt- und

Verbraucherschutz“ statt, die in Kooperation mit dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-

Pfalz durchgeführt wird. Fortgesetzt wird die Reihe am 01.Oktober2025 um 18:00 Uhr in der

Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer mit einem Vortrag von Prof. Dr. Oliver Trapp über

das Thema „Neue Rebsorten für einen nachhaltigeren Weinbau“. Eine Weinverkostung im

Anschluss an den Vortrag ist inbegriffen.

Bacchus, Morio, Muskat oder Regent – all dies sind Rebsorten, die vom Institut für

Rebenzüchtung Geilweilerhof des Julius Kühn-Instituts in Siebeldingen im Laufe des letzten

Jahrhunderts entwickelt wurden. Aufgrund der fortschreitenden klimatischen Veränderungen

liegt der Fokus des Instituts mittlerweile auf der Anpassung an diesen Wandel sowie auf der

Entwicklung von Rebsorten mit natürlichen Widerstandskräften gegen durch pilzliche

Schaderreger ausgelöste Krankheiten. Rebsorten, die diese Merkmale aufweisen, heißen

PIWI-Rebsorten und stellen eine nachhaltige und ressourcenschonende Alternative im

Weinbau da. In seinem Vortrag bringt Trapp den Teilnehmenden die Züchtung neuer

Rebsorten näher.

Der Eintritt zum Vortrag in der Otto-Mayer-Straße 9 in Speyer ist frei. Ein barrierefreier

Zugang ist vorhanden. Zum Schluss sind alle Teilnehmenden herzlich dazu eingeladen, mit

dem Experten ins Gespräch zu kommen sowie an einem kleinen Umtrunk teilzunehmen –

dieses Mal, passend zum Thema, mit Weinen aus neuen PIWI-Rebsorten des

Geilweilerhofs. Der Ausklang findet im Foyer der Landesbibliothek und des Landesarchivs

statt.

Quelle: Bezirksverband Pfalz