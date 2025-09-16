Speyer – Michael Wagner (CDU): Bundesmittel müssen sofort in die Sanierung maroder Bildungseinrichtungen fließen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) begrüßt die angekündigte Soforthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Handlungsstarke Kommunen“ in Höhe von insgesamt 8,4 Millionen Euro für die Jahre 2025 und 2026. Klar sei jedoch: Diese Mittel sind ausschließlich als Verstärkungsgeld zum teilweisen Ausgleich der Sozial- und Jugendhilfekosten vorgesehen und dürfen nicht für Investitionen – etwa für die Sanierung von Schulen und Kitas – eingesetzt werden. „Jeder Euro für unsere Stadt ist wichtig, aber das von der Landesregierung vorgelegte Programm ist am Ende nur ein Tropfen auf den heißen Stein für die Entschuldung der Kommunen“, so Wagner.

Er verweist auf die weiterhin dramatische Unterfinanzierung der Kommunen: 2023 schlossen die rheinland-pfälzischen Städte, Gemeinden und Landkreise mit einem Defizit von über einer halben Milliarde Euro ab, 2024 sogar mit einem Minus von 630 Millionen Euro. Auch für 2025 wird trotz Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs ein wachsendes Defizit erwartet, allein im Bereich Jugend und Soziales liegt der Fehlbetrag jährlich bei über drei Milliarden Euro.

Umso wichtiger sei daher das von der Bundesregierung aufgelegte Programm „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“. Rheinland-Pfalz erhält daraus rund 4,8 Milliarden Euro über zwölf Jahre, davon 60 % für die Kommunen. Für Speyer bedeutet das pro Jahr 2,775 Millionen Euro. Zusätzlich stockt die Landesregierung diesen Betrag aus eigenen Mitteln um jährlich 567.000 Euro auf. Damit stehen Speyer insgesamt 3,342 Millionen Euro jährlich für Investitionen in Bildungseinrichtungen, Kitas und Infrastruktur zur Verfügung.

„Gerade bei unseren Schulen in Speyer besteht akuter Handlungsbedarf. Viele Gebäude leiden seit Jahren unter einem massiven Sanierungsstau“, so Wagner. Besonders alarmierend sei der Zustand der Schultoiletten an der Woogbachschule, die sich seit langem in einem unhaltbaren Zustand befinden“, wie Eltern und Lehrer Wagner immer wieder berichten.

Sein Appell ist klar: „Die Bundesmittel müssen jetzt schnell und unbürokratisch in die Sanierung maroder Schulen und Kitas fließen. Bildung ist unsere wichtigste Zukunftsaufgabe. Dafür brauchen wir nicht nur engagierte Lehrkräfte, sondern auch moderne, intakte und würdige Lernumgebungen. Hier darf keine Zeit mehr verloren gehen.“

Quelle Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU)