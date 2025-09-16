Mannheim / Stuttgart – Urteil im Messerprozess wird erwartet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar / Stuttgart – Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz steht die Urteilsverkündung bevor. Heute Dienstag, den 16. September 2025, will der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart seine Entscheidung verkünden.

Angeklagt ist der 26-jährige Sulaiman A. Er soll am 31. Mai 2024 bei einem Angriff auf dem Marktplatz den Polizeibeamten Rouven Laur tödlich verletzt sowie mehrere weitere Personen angegriffen haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Mord, fünffachen versuchten Mord sowie gefährliche Körperverletzung vor.

Die Anträge im Verfahren liegen eng beieinander: Sowohl die Bundesanwaltschaft als auch die Verteidigung fordern eine lebenslange Freiheitsstrafe. Streitpunkt ist allerdings die Frage, ob zusätzlich die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Während die Bundesanwaltschaft dies bejaht, lehnt die Verteidigung diesen Schritt ab. Auch eine mögliche Sicherungsverwahrung steht zur Diskussion. Die Nebenklage, darunter die Familie des getöteten Beamten, plädiert ebenfalls für lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Ein lebenslanges Urteil gilt als sicher – entscheidend wird sein, wie das Gericht die Schuldfrage und die Sicherheitsaspekte bewertet.

Quelle: MRN-News