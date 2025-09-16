  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim – Stellungnahme von Oberbürgermeister Specht anlässlich des Urteils zum Messerattentat auf dem Marktplatz

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Dienstag hat das Oberlandesgericht Stuttgart sein Urteil zum Messerattentat auf dem Marktplatz vom 31. Mai 2024 verkündet. Seit Mitte Februar hat das Gericht die Tat und ihre Hintergründe minutiös rekonstruiert und dazu auch Videoaufnahmen genutzt und zahlreiche Zeugen befragt.

Oberbürgermeister Christian Specht:
„Das Messerattentat vom 31. Mai steht in einer Reihe von Anschlägen in ganz Deutschland. Dennoch hat der Mord an unserem Polizisten Rouven Laur nicht nur Mannheim, sondern ganz Deutschland zutiefst erschüttert: Ein religiöser Fanatiker hat einen vorbildlichen und weltoffenen jungen Polizisten heimtückisch ermordet – nur weil er die Sicherheit einer Kundgebung verteidigt hat, die trotz ihrer kontroversen Inhalte unter dem Schutz unseres Grundgesetzes steht.

Die grausame Tat hat eine politische Debatte über Migration, Integration und den Schutz vor religiösem Fanatismus ausgelöst. Dabei war die Diskussion nicht immer sachlich und mitunter auch verletzend. In Mannheim selbst wurde diese Debatte insgesamt zurückhaltender und differenzierter geführt. Das zeigt, dass wir in unserer Stadt wissen: Fragen von Schuld und Verantwortung hängen nicht von Religion, Herkunft oder Hautfarbe ab. Politischer Extremismus – gleich welcher Ausprägung – widerspricht den Grundwerten unserer Stadtgesellschaft und hat keinen Platz in Mannheim.

Der heutige Tag ist für uns kein Abschluss, sondern ein weiterer wichtiger Schritt in der Verarbeitung dieser Tat. Die Stadt Mannheim wird auch weiterhin an der Seite der Familie, der Polizei und der Bürgerinnen und Bürger stehen und sich für Sicherheit, Zusammenhalt und ein respektvolles Miteinander einsetzen.

Der 31. Mai 2024 bleibt ein Tag, der Mannheim tief bewegt hat – ein Tag, an den sich unsere Stadt dauerhaft erinnern wird. Für die Familie von Rouven Laur bleibt der unfassbare Verlust ihres Sohnes und Bruders, den auch das heutige Urteil nicht wiedergutmachen kann. Ihnen gilt auch heute unser tief empfundenes Mitgefühl.“
Quelle Stadt Mannheim

