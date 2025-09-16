Mannheim – „Mannheimer Zukunftshaushalt“ Statement von IHK-Präsident Manfred Schnabel

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar„Die schlechten Rahmenbedingungen und strukturellen Probleme des Standorts Deutschland haben uns drei Jahre wirtschaftlicher Stagnation beschert. Das schlägt jetzt voll auf die Kommunalhaushalte durch. An Kürzungen führt in solch einer Situation kein Weg vorbei. Potenzial ist vorhanden, denn in den Boomjahren des vergangenen Jahrzehnts mit kräftig steigenden Gewerbesteuereinnahmen hat die Stadt ihre Ausgaben und Leistungen stark ausgeweitet. Diese müssen nun der neuen Realität angepasst werden.

Der massive Einbruch bei der Gewerbesteuer zeigt auch, in welch schwieriger Situation sehr viele Unternehmen sind. Es ist daher folgerichtig, dass die Stadt in solch einer angespannten Situation alles unterlässt, um die Unternehmen zusätzlich zu belasten und auf die Erhöhung der Gewerbesteuer- und Grundsteuersätze verzichtet. Denn zusätzliche Steuerbelastungen könnten dazu führen, dass Unternehmen Wertschöpfung aus Mannheim an andere Orte verlagern. Die Devise auf allen politischen Ebenen muss lauten: Standortqualität verbessern, sodass Unternehmen wieder wettbewerbsfähig wirtschaften können und dadurch Grund haben, hier zu investieren.“

Quelle IHK Mannheim