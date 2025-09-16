Mannheim in der kommunalen Finanzkrise – Zukunftshaushalt soll Milliardenloch verhindern



FOTO: Mannheim im Sparkurs: Strahlender Wasserturm, doch hinter den Kulissen droht ein Finanzloch von über 600 Millionen Euro.

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Überblick: „Mannheimer Zukunftshaushalt“ (MZH) – Die Stadt Mannheim steht vor einer der größten finanziellen Herausforderungen ihrer jüngeren Geschichte. Bis zum Jahr 2028 droht ein Liquiditätsdefizit von rund 603 Millionen Euro. Das Regierungspräsidium Karlsruhe genehmigte den Doppelhaushalt 2025/26 daher nur unter der Auflage, dass Mannheim ein tragfähiges Konsolidierungskonzept vorlegt, das die städtische Liquidität bis Ende 2028 um mindestens 125 Millionen Euro verbessert.

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, hat die Stadtverwaltung das Programm „Mannheimer Zukunftshaushalt“ (MZH) entwickelt. Es soll ein ausgewogenes Spar- und Konsolidierungspaket darstellen, das sowohl kurzfristige Kürzungen als auch strukturelle Maßnahmen umfasst. Ziel ist es, die kommunalen Finanzen zu stabilisieren und gleichzeitig die Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern.

Einsparvolumen und Maßnahmen

– Insgesamt sieht der Zukunftshaushalt Einsparungen in Höhe von rund 228 Millionen Euro bis 2028 vor. Diese Summe setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen:

– Pauschale Kürzungen 2025: Schon im ersten Jahr sollen etwa 12 Millionen Euro eingespart werden.

– Jährliche Sparquote ab 2026: Alle Dezernate müssen ihre Ausgaben um 3 % senken oder Erträge steigern; zusätzlich kommen ab 2027 weitere 2 % Einsparungen hinzu.

– Budgetreduzierungen: Insgesamt etwa 91 Millionen Euro.

– Investitionsrücknahmen: Rund 35 Millionen Euro vorgesehener Investitionen werden gestrichen oder verschoben.

– Weitere Maßnahmen in definierten Handlungsfeldern: ca. 90 Millionen Euro.

Damit bleibt trotz der geplanten 228 Millionen Euro Einsparungen noch immer eine erhebliche Deckungslücke von etwa 375 Millionen Euro bis 2028. Die Stadtverwaltung rechnet deshalb auch für das Jahr 2028 noch mit einem Liquiditätsdefizit von rund 195 Millionen Euro.

Betroffene Handlungsfelder

Die Konsolidierung betrifft nahezu alle Bereiche der Stadtverwaltung. Besonders im Fokus stehen:

– Zentrale Verwaltung / Personal: Stellenabbau über Fluktuation, Verzicht auf Neubesetzungen, Straffung interner Abläufe und Kürzungen bei Sachausgaben.

– Finanzen und Beteiligungen: Höhere Abführungen der städtischen Gesellschaften und Dividenden, Anpassungen bei Zuschüssen.

– Kulturdezernat: Reduzierung von Zuschüssen, Überprüfung großer Posten wie des Nationaltheaters, Etatkürzungen bei Museen, Bibliothek und kulturellen Projekten.

– Soziales und Bildung: Einschränkungen bei freiwilligen Programmen, Förderung von Jugend- und Integrationsprojekten, Reduzierung einzelner Sozialleistungen.

– Sport und Freizeit: Kürzungen bei Vereinszuschüssen sowie geringere Mittel für Sportanlagen und Bäder.

– Umwelt, Technik und Bauen: Verschiebung oder Streichung von Infrastruktur- und Sanierungsprojekten.

– Sonstige Bereiche: Querschnittskürzungen bei Verwaltung, externen Dienstleistungen und Projekten.

Politische Dimension

Das Konsolidierungspaket ist politisch umstritten. Einerseits ist es zwingend notwendig, um die drohende Überschuldung der Stadt abzuwenden und die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts sicherzustellen. Andererseits befürchten viele Bürgerinnen und Bürger deutliche Einschnitte in der Lebensqualität, insbesondere durch Kürzungen im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich.

Auch in der Stadtgesellschaft wächst die Sorge, Mannheim könne in eine ähnliche Lage geraten wie das hochverschuldete Ludwigshafen. Die Stadtspitze verweist jedoch darauf, dass mit dem „Mannheimer Zukunftshaushalt“ frühzeitig gegengesteuert werde, um langfristig wieder finanzielle Stabilität zu erreichen.

Fazit

Der „Mannheimer Zukunftshaushalt“ markiert den Versuch, die kommunalen Finanzen angesichts steigender Defizite und massiver Belastungen wieder auf Kurs zu bringen. Die vorgesehenen 228 Millionen Euro Einsparungen bis 2028 sind zwar ein erster Schritt, reichen jedoch nicht aus, um die gesamte Deckungslücke von über 600 Millionen Euro zu schließen.

Mannheim steht somit vor der schwierigen Aufgabe, in den kommenden Jahren weitere Maßnahmen zu entwickeln – sei es durch zusätzliche Kürzungen, höhere Einnahmen oder eine Unterstützung durch Land und Bund. Klar ist bereits jetzt: Der Weg zu einem ausgeglichenen Haushalt wird die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger über Jahre hinweg begleiten.

Quelle: MRN-News