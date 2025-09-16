Mannheim – Heimsieg für die Rhein-Neckar Löwen gegen Eisenach

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntagabend das Heimspiel gegen den ThSV Eisenach mit 31:28-Toren gewonnen. Bereits zur Halbzeit führten die Löwen mit einer Fünf-Tore-Führung (16:11) vor 5.439 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena. Für die Rhein-Neckar Löwen war es nach der 30:33-Auswärtsniederlage in Hamburg der dritte Saisonsieg. Für die Gäste aus Thüringen, die nun von Ex-Löwen-Trainer Sebastian Hinze trainiert werden, war es die dritte Niederlage in Folge.



Die Rhein-Neckar Löwen waren in der ersten Halbzeit souverän, in der zweiten Hälfte kam Eisenach bis auf zwei Treffer heran. Doch in der 49. Minute lagen die Löwen wieder mit sechs Toren vorn, am Ende war es mit 31:28 ein verdienter zweiter Heimsieg.

Die besten Werfer bei den Rhein-Neckar Löwen waren Edwin Aspenbäck mit sechs Treffern sowie Dani Baijens und Tim Nothdurft mit jeweils fünf Toren.

Das Löwen-Team mit ihrem Trainer Maik Machulla liegt nach dem 4. Spieltag mit 6:2 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga. Nach dem Auswärtsspiel am Sonntag (21.9) beim TSV Hannover-Burgdorf haben die Rhein-Neckar Löwen am Samstag (27.9 um 19 Uhr) ihr nächstes Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig in der SAP Arena in Mannheim.

Rhein-Neckar Löwen – ThSV Eisenach 31:28 (Halbzeit 16:11)

Löwen: Jensen, Späth (10 Paraden) – Larson (2), Timmermeister (1), Nothdurft (5), Sandell (3), Groetzki (4), Kohlbacher (4), Baijens (5), Aspenbäck (6), Jaganjac (1).

Eisenach: Spikic (17 Paraden), Heinevetter – Joelsson (5), Aellen (6), Seitz (7), Walz (3), Meyer (3).

Zuschauer : 5.439

Text Michael Sonnick

Foto 1: Rechtsaußen Patrick Groetzki warf vier Treffer beim Löwen-Heimsieg (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Trainer Sebastian Hinze wechselte von den Rhein-Neckar Löwen nach Eisenach (Foto Michael Sonnick)