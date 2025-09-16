Mannheim – Der SV Waldhof unterliegt FC Energie Cottbus mit 0:3

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Cottbus – Der SV Waldhof Mannheim hat sein Heimspiel am Sonntagnachmittag in der 3. Liga gegen den FC Energie Cottbus mit 0:3-Toren verloren. Bereits zur Halbzeit lagen die Waldhöfer vor 13.185 Zuschauern im Mannheimer Carl-Benz-Stadion mit 0:2 zurück.

Schon in der 7. Minute gingen die Cottbuser durch ihren Kapitän Axel Borgmann in Führung. Waldhof-Keeper Thijmen Nijhuis sah bei dem Gegentreffer nicht gut aus. Kurz vor der Halbzeitpause (44. Min) erhöhte Jannis Boziaris auf 2:0 für die Gäste. Der eingewechselte Justin Butler sorgte dann in der 68. Minute für den 3:0-Endstand und Auswärtssieg für das Cottbus-Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz. Waldhof-Kapitän Lukas Klünter bekam bereits in der 25. Minute die Gelb-Rote Karte und fehlt dem SV Waldhof jetzt beim nächsten Heimspiel am Mittwoch, 17. September um 19 Uhr, gegen die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart.

Mit der zweiten Niederlage sind die Waldhöfer nach dem 5. Spieltag mit sieben Punkten auf den zehnten Tabellenplatz zurückgefallen. Spitzenreiter ist der MSV Duisburg mit fünf Siegen und 15 Zählern.

Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick