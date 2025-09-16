Ludwigshafen – Saisonauftakt endet mit neuer Abo-Reihe



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mit Gustav Mahlers monumentaler 6. Sinfonie beschließt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am 18. September 2025 ihren dreiteiligen Saisonauftakt und startet gleichzeitig mit dem „Neuen ABO-LU“ eine zweite Abo-Reihe im Pfalzbau Ludwigshafen. Am Donnerstag, 18. September 2025, um 19.30 Uhr im Pfalzbau Ludwigshafen setzt die Staatsphilharmonie einen markanten Doppelpunkt: Mit dem dritten und letzten Konzert des Saisonauftakts verabschiedet sich das Orchester aus der Eröffnungsphase der Spielzeit und schlägt zugleich ein neues Kapitel auf. Unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis eröffnet das Orchester mit Gustav Mahlers 6. Sinfonie die neue Abonnement-Reihe „Neues ABO-LU“. Auf dem Programm steht Gustav Mahlers 6. Sinfonie in a-Moll, die „Tragische“. Das Werk von gewaltiger Intensität zieht mit emotionaler Sogkraft in den Bann, überwältigt mit monumentalen Klangmassen und schicksalhaften Hammerschlägen. Kurzum, ein Konzertabend, der zu Recht den Titel „Hammer“ trägt.Mit der Einführung des „Neuen ABO-LU“ reagiert die Staatsphilharmonie auf die große Nachfrage der vergangenen Saison, in der die Abonnementkonzerte nahezu ausverkauft waren (Auslastung: 99 Prozent). Die neue Reihe umfasst insgesamt fünf Konzerttermine: drei Sonntagmatineen um 11 Uhr und zwei Donnerstagabende. Auch hier bildet Gustav Mahler einen Schwerpunkt, etwa in den Programmen „Himmel“ (4. Sinfonie in D-Dur am 23. April 2026) und „Herzklopfen“ (1. Sinfonie in D-Dur am 08. Mai 2026). Eine Konzerteinführung findet um 18.45 Uhr im Tagungsraum Havering statt.

Die Konzertdaten auf einen Blick:

Donnerstag, 18. September, 19.30 Uhr

1. neues ABO-LU

Konzertsaal im Pfalzbau

Michael Francis, Chefdirigent

Programm:

Gustav Mahler, Sinfonie Nr. 6 a-Moll „Tragische“

Einzelkarten 35 / 28 / 16 €

Vorverkauf online, www.staatsphilharmonie.de, per Mail, karten@staatsphilharmonie.de, telefonisch 0621/ 40171420

Quelle: Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz