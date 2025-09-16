Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben

Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bauarbeiten an der Maudacher Straße zwischen der Von-Sturmfeder-Straße und Im Brühlchen laufen auf Hochtouren. Beim Presserundgang, zu dem Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt, Alexander Tremmel (Abteilungsleiter Straßenbau) sowie Ortsvorsteher Andreas Olbert eingeladen hatten, informierte die Stadt über den aktuellen Stand. Das Großprojekt ist in drei Bauabschnitte gegliedert und liegt im Zeitplan – der erste Abschnitt soll sogar schon Ende des Monats fertig sein, etwas früher als geplant.

https://youtube.com/shorts/PmMtqdz2YOw

Alexander Tremmel betonte die Verbesserungen: erneuerte Fahrbahn, sichere Geh- und Radwege sowie eine Entlastung des Ortskerns.

Offene Fragen: Parkplätze und Engstellen



Doch nicht alle Anwohner sind überzeugt. Kritisch gesehen wird vor allem die Parksituation. Schon jetzt sind Stellplätze knapp, und es wächst die Sorge, dass nach der Neugestaltung noch weniger Platz für Autos bleibt. Die Stadt kündigte an, erneut zu prüfen, ob zusätzliche Parkbuchten möglich sind – war es von Anfang an schlecht geplant?

Auch die geplante Radwegeführung sorgt für Skepsis. Dass der Radweg teilweise direkt vor Grundstückseinfahrten beginnt oder endet, könnte künftig zu Konflikten beim Be- und Entladen führen. Hinzu kommt die enge Fahrbahn, die mit dem starken Busverkehr täglich an ihre Grenzen stoßen könnte.

Umgehungsstraße als Lösung?

Die Stadt setzt darauf, dass Autofahrer künftig stärker die Umgehungsstraße nutzen und Maudach damit vom Durchgangsverkehr entlastet wird. Ob das wirklich funktioniert, bleibt jedoch fraglich – viele befürchten, dass die Autos weiterhin durch den Ortskern rollen, sobald die Umgehung zu Staus oder längeren Wegen führt.

Fazit

Die Bauarbeiten laufen nach Plan und schneller als erwartet. Dennoch: Bei Parkplätzen, Radwegen und Verkehrsführung bleiben zentrale Fragen offen. Die Stimmung in Maudach schwankt zwischen vorsichtigem Optimismus und deutlicher Skepsis. Wichtig für Bauabschnitt 2: Der Parkplatz an der Kurzweil und die Straße selbst bleiben für Anwohner weiter befahrbar.

Quelle: MRN-News