Landau – Nächster Baustein des Leuchtturmprojekts „Bürgertreff Queichinsel“ abgeschlossen: Neuer Sportplatz im Landauer Stadtdorf Godramstein eingeweiht – Parkplatzsanierung startet noch im September

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – „Auf die Plätze, fertig, los!“ heißt es jetzt wieder in Landau-Godramstein: Die
Sanierungsarbeiten auf dem Sportplatz sind abgeschlossen.
Kleine und große Bewegungsfreundinnen und -freunde – sei es beim Schulsport oder im Verein –
dürfen sich nicht nur über einen neuen Naturrasenplatz freuen, auch die
Weitsprunganlage wurde rundum erneuert. Die Maßnahme ist Teil des
Leuchtturmprojekts „Bürgertreff Queichinsel“ im Stadtdorf Godramstein im
Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses „Kommune der Zukunft“. Im Bereich
am Sportplatz zwischen Feuerwehr und Tennisplatz entsteht ein Treffpunkt für
Jung und Alt. Als letzter Schritt wird jetzt noch der Parkplatz saniert.
„Mit dem neuen Naturrasenplatz und der sanierten Weitsprunganlage
investieren wir in die Zukunft unserer Kinder, Vereine und Schulen. Hier geht es
nicht nur um Sport, sondern um Begegnung und Gemeinschaft – genau das
macht lebendige Stadtdörfer aus“, betont Beigeordnete und Sportdezernentin
Lena Dürphold. „Ich wünsche allen Nutzerinnen und Nutzern, vor allem der vor
Ort beheimateten TSG Godramstein sowie den Kita- und Grundschul-Kids ganz
viel Spaß mit ihrem neuen Sportfeld!“
Auch Ortsvorsteher Thomas Flocken zeigt sich begeistert: „Wir
Godramsteinerinnen und Godramsteiner haben lange darauf gewartet – jetzt ist
es soweit. Der neue Sportplatz wird ein Ort sein, an dem Kinder spielen, Vereine
trainieren und das ganze Dorf zusammenkommt. Das ist ein Gewinn für unser
Gemeinwohl, und wir alle tragen gemeinsam Verantwortung, dass es ein schöner
Ort bleibt.“
„Die Bürgerinnen und Bürger der Stadtdörfer hatten sich im Rahmen des breit
angelegten Beteiligungsprozesses zu »Kommune der Zukunft« für ihr jeweiliges
Leuchtturmprojekt entschieden und gemeinsam in Workshops erarbeitet, wie es
im Detail aussehen soll“, erklärt der städtische Dorfentwicklungspartner Jochen
Blecher. „Hier in Godramstein haben wir für den gewünschten Bürgertreff
bereits Aufenthaltsbereiche geschaffen, eine Boulebahn angelegt,
Kletterstämme platziert, einen Dschungelpfad gestaltet und neue
Wegeverbindungen geschaffen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt einen
weiteren großen Schritt zur Vollendung des Projekts gehen!“
Das wurde am Sportplatz gemacht:
Der ehemalige teils stark beschädigte Tennenplatz wurde in einen
Naturrasensportplatz umgewandelt. Der Sportplatz hat einen zeitgemäßen DIN-
Aufbau inklusive Drainage und Bewässerungsanlage erhalten. Die Barrieren an
den beiden Längsseiten wurden erhalten, sodass sich dort weiterhin
Zuschauerinnen und Zuschauer aufhalten können. An der westlichen Stirnseite
wurde ein neuer Ballfangzaun errichtet, der wegen der angrenzenden
Verkehrsflächen bzw. Grünfläche erforderlich ist.
Die bisherige Weitsprunganlage wurde in ihrer Ausrichtung gedreht, sodass sie
nun unabhängig vom Rasenplatz genutzt werden kann. Die neue Anlage wurde
mit einer 20 Meter Anlaufbahn mit einem Tennenbelag inklusive
Bewässerungsmöglichkeit ausgestattet.
Außerdem wurde im Rahmen der Baumaßnahmen am Sportplatz sowie der noch
folgenden Maßnahmen zur Umgestaltung des davorliegenden Parkplatzes der
Neubau einer Entwässerungsrigole berücksichtigt.
Die Maßnahme kostet rund 650.000 Euro und wird vom Land Rheinland-Pfalz
mit rund 130.000 Euro gefördert. Das Land fördert die Umsetzung der
Leuchtturmprojekte in den Landauer Stadtdörfern im Rahmen des
Dorfentwicklungsprozesses „Kommune der Zukunft“ mit insgesamt 750.000
Euro.
Die Sanierung des Parkplatzes mit Ausweisung von Wohnmobilstellplätzen
startet noch im September und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
Bildunterschriften:
1: Freuen sich über den neuen Rasenplatz (v. r. n. l.): Landtagsabgeordneter
Florian Maier, TSG Godramstein-Jugendleiter Markus Bantz, Ortsvorsteher
Thomas Flocken, Beigeordnete Lena Dürphold, der 1. Vorsitzende des TSG
Godramstein Thomas Scholly und der Abteilungsleiter Fußball des TSG
Godramstein Jan Hellmann. (Quelle: Stadt Landau)
2: Der ehemalige Tennenplatz wurde in einen Naturrasensportplatz
umgewandelt. (Quelle: Stadt Landau)
3: Der neue Rasenplatz wurde bei der offiziellen Einweihung gleich von den
Grundschul-Kids »eingetanzt«. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.