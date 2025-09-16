Landau – Nächster Baustein des Leuchtturmprojekts „Bürgertreff Queichinsel“ abgeschlossen: Neuer Sportplatz im Landauer Stadtdorf Godramstein eingeweiht – Parkplatzsanierung startet noch im September



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – „Auf die Plätze, fertig, los!“ heißt es jetzt wieder in Landau-Godramstein: Die

Sanierungsarbeiten auf dem Sportplatz sind abgeschlossen.

Kleine und große Bewegungsfreundinnen und -freunde – sei es beim Schulsport oder im Verein –

dürfen sich nicht nur über einen neuen Naturrasenplatz freuen, auch die

Weitsprunganlage wurde rundum erneuert. Die Maßnahme ist Teil des

Leuchtturmprojekts „Bürgertreff Queichinsel“ im Stadtdorf Godramstein im

Rahmen des Dorfentwicklungsprozesses „Kommune der Zukunft“. Im Bereich

am Sportplatz zwischen Feuerwehr und Tennisplatz entsteht ein Treffpunkt für

Jung und Alt. Als letzter Schritt wird jetzt noch der Parkplatz saniert.

„Mit dem neuen Naturrasenplatz und der sanierten Weitsprunganlage

investieren wir in die Zukunft unserer Kinder, Vereine und Schulen. Hier geht es

nicht nur um Sport, sondern um Begegnung und Gemeinschaft – genau das

macht lebendige Stadtdörfer aus“, betont Beigeordnete und Sportdezernentin

Lena Dürphold. „Ich wünsche allen Nutzerinnen und Nutzern, vor allem der vor

Ort beheimateten TSG Godramstein sowie den Kita- und Grundschul-Kids ganz

viel Spaß mit ihrem neuen Sportfeld!“

Auch Ortsvorsteher Thomas Flocken zeigt sich begeistert: „Wir

Godramsteinerinnen und Godramsteiner haben lange darauf gewartet – jetzt ist

es soweit. Der neue Sportplatz wird ein Ort sein, an dem Kinder spielen, Vereine

trainieren und das ganze Dorf zusammenkommt. Das ist ein Gewinn für unser

Gemeinwohl, und wir alle tragen gemeinsam Verantwortung, dass es ein schöner

Ort bleibt.“

„Die Bürgerinnen und Bürger der Stadtdörfer hatten sich im Rahmen des breit

angelegten Beteiligungsprozesses zu »Kommune der Zukunft« für ihr jeweiliges

Leuchtturmprojekt entschieden und gemeinsam in Workshops erarbeitet, wie es

im Detail aussehen soll“, erklärt der städtische Dorfentwicklungspartner Jochen

Blecher. „Hier in Godramstein haben wir für den gewünschten Bürgertreff

bereits Aufenthaltsbereiche geschaffen, eine Boulebahn angelegt,

Kletterstämme platziert, einen Dschungelpfad gestaltet und neue

Wegeverbindungen geschaffen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt einen

weiteren großen Schritt zur Vollendung des Projekts gehen!“



Das wurde am Sportplatz gemacht:

Der ehemalige teils stark beschädigte Tennenplatz wurde in einen

Naturrasensportplatz umgewandelt. Der Sportplatz hat einen zeitgemäßen DIN-

Aufbau inklusive Drainage und Bewässerungsanlage erhalten. Die Barrieren an

den beiden Längsseiten wurden erhalten, sodass sich dort weiterhin

Zuschauerinnen und Zuschauer aufhalten können. An der westlichen Stirnseite

wurde ein neuer Ballfangzaun errichtet, der wegen der angrenzenden

Verkehrsflächen bzw. Grünfläche erforderlich ist.

Die bisherige Weitsprunganlage wurde in ihrer Ausrichtung gedreht, sodass sie

nun unabhängig vom Rasenplatz genutzt werden kann. Die neue Anlage wurde

mit einer 20 Meter Anlaufbahn mit einem Tennenbelag inklusive

Bewässerungsmöglichkeit ausgestattet.

Außerdem wurde im Rahmen der Baumaßnahmen am Sportplatz sowie der noch

folgenden Maßnahmen zur Umgestaltung des davorliegenden Parkplatzes der

Neubau einer Entwässerungsrigole berücksichtigt.



Die Maßnahme kostet rund 650.000 Euro und wird vom Land Rheinland-Pfalz

mit rund 130.000 Euro gefördert. Das Land fördert die Umsetzung der

Leuchtturmprojekte in den Landauer Stadtdörfern im Rahmen des

Dorfentwicklungsprozesses „Kommune der Zukunft“ mit insgesamt 750.000

Euro.

Die Sanierung des Parkplatzes mit Ausweisung von Wohnmobilstellplätzen

startet noch im September und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Bildunterschriften:

1: Freuen sich über den neuen Rasenplatz (v. r. n. l.): Landtagsabgeordneter

Florian Maier, TSG Godramstein-Jugendleiter Markus Bantz, Ortsvorsteher

Thomas Flocken, Beigeordnete Lena Dürphold, der 1. Vorsitzende des TSG

Godramstein Thomas Scholly und der Abteilungsleiter Fußball des TSG

Godramstein Jan Hellmann. (Quelle: Stadt Landau)

2: Der ehemalige Tennenplatz wurde in einen Naturrasensportplatz

umgewandelt. (Quelle: Stadt Landau)

3: Der neue Rasenplatz wurde bei der offiziellen Einweihung gleich von den

Grundschul-Kids »eingetanzt«. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.