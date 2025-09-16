Kaiserslautern – FCK feiert in Fürth einen Auswärtssieg

Kaiserslautern / Aus der MRN-News Nachbarschaft. Der 1. FC Kaiserslautern hat am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth mit 3:0-Toren gewonnen und den ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Treffer für die Lauterer erzielten Naatan Skyttä und Ivan Prtajin mit einem Doppelpack.

Die Roten Teufel profitierten von einer sehr frühen Roten Karte nach nur 27 Sekunden gegen den Fürther Noah König wegen einer Notbremse und spielten fast die ganze Begegnung vor 14.657 Zuschauern in Überzahl. Vor der Halbzeitpause traf Naatan Skyttä in der 33. Minute zur 1:0-Führung für den FCK. Nach einer Flanke von Paul Joly markierte Ivan Prtajin nach einer knappen Stunde (58.) mit dem Kopf das 2:0. Wenig später schob Prtajin den Ball in der 64. Minute zum 3:0-Endstand ins lange Eck.

Mit dem dritten Saisonsieg hat sich der 1. FC Kaiserlauten nach dem 5. Spieltag mit neun Punkten auf den sechsten Tabellenrang in der 2. Bundesliga verbessert. Spitzenreiter ist Hannover 96 mit 12 Zählern vor dem Karlsruher SC mit elf Punkten.

Bereits am Freitag (19.9 um 18.30 Uhr) bestreitet der FCK sein nächstes Heimspiel im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg gegen Preußen Münster. Münster liegt mit sieben Zählern im Mittelfeld auf dem neunten Tabellenplatz.

Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text von Michael Sonnick