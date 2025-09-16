Hockenheim – HMV sucht ein neues Hockenheimer Christkind 2025/26



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Nachdem die Amtszeit von Hanna Bühler zu Ende ist, sucht der Hockenheimer Marketing Verein e.V. (HMV) eine Nachfolgerin für eines der schönsten Ehrenämter in Hockenheim.

Wie wird man Hockenheimer Christkind?

Ganz einfach: Du musst dich nur beim HMV per Mail unter info@hockenheimer-marketing-verein.de

bis zum 24. Oktober 2025 bewerben. Schicke uns einen kurzen Lebenslauf mit Foto und deinen

Hobbies, was du gerade machst (Schule oder Ausbildung) und natürlich warum du gerne das

Hockenheimer Christkind werden möchtest. Bis zum 31. Oktober bekommst du dann von uns

Bescheid, ob es geklappt hat.

Zu den Aufgaben deines besonderen Ehrenamts gehören, neben der feierlichen Eröffnung am

Freitag, den 28. November des Hockenheimer Advents, auch das Verteilen von kleinen

Geschenken an Kinder am 1. Adventswochenende, sowie einige Besuche in Kindergärten, Schulen,

Seniorenheime und anderen caritativen Einrichtungen in Hockenheim. Alle Termine werden mit dir

abgestimmt, so dass weder deine Schule noch deine Ausbildung darunter leiden werden. Gewählt

wirst du als himmlische Repräsentantin auf zwei Jahre.

Bei allen deinen Auftritten und Veranstaltungen bist du nicht alleine, es wird immer eine

Verantwortliche dabei sein, die dir die Organisation abnimmt, dir ins Kleid hilft (Kleid wird vom HMV

gestellt) und zur Seite steht, falls du vielleicht am Anfang in eine Situation kommst, in der du nicht

so genau weißt, was die Leute von dir erwarten. Also, keine Angst das ist alles zu erlernen!

Einige Voraussetzungen müsstest du für dieses Ehrenamt mitbringen:

Du solltest seit Längerem in Hockenheim oder in den angrenzenden Gemeinden Reilingen,

Altlußheim oder Neulußheim wohnen, mindestens 16 Jahre alt sein, eine Mindestgröße von 1,65

Meter (wegen der Länge des Kleides), sowie Zeit für das erste Adventswochenende haben. Neben

diesen formalen Kriterien solltest du als zukünftiges Hockenheimer Christkind herzlich, offen, aber

auch spontan sein und Spaß am Umgang mit Menschen und öffentlichen Auftritten haben.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Quelle: Bockenheimer Marketing Verein