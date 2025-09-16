  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Smart Service Tour 2025: Digitale Zukunft des Gesundheitswesens vom 16. bis 18. September in Heidelberg live erleben

Symbolbild.
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die „Smart Service Tour 2025″ des Kompetenzzentrums Smart Services macht vom 16. bis 18. September 2025 in Heidelberg Station.
Die interaktive Ausstellung zeigt innovative technische Lösungen für das Gesundheitswesen. Besucher können hier moderne Medizintechnik live erleben – von digitalen Helfern über pflegeunterstützende Exoskelette bis hin zu Roboter-Assistenzsystement. Der Besuch der Smart Service Tour (inklusive aller Vorträge) ist für Besucher kostenlos.

Am 16. September 2025 kommt die Smart Service Tour 2025 des Kompetenzzentrums Smart Services nach Heidelberg. Bis zum 18. September 2025 können alle Interessierten im Heidelberger Marsilius-Kolleg neue Technologien und digitale Services für die Gesundheitsbranche selbst testen. Die Veranstaltung wendet sich insbesondere an das Fachpublikum aus Medizin und Pflege, kleine und mittlere Unternehmen dieser Branchen sowie Studierende und Schüler. Die Ausstellung und die Vorträge sind öffentlich und dank der Unterstützung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg kostenfrei.

Die Besucher können unter anderem robotische Assistenzsysteme, unterstützende Exoskelette, Augmented-Reality-Anwendungen und andere innovative digitale Helfer testen. Die interaktive Ausstellung ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Dazu bietet die Smart Service Tour 2025 inspirierende Impulsvorträge und die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen. Das Programm (s. u.) konzentriert sich auf Innovationen und Trends für Gesundheitsdienstleister. Es geht unter anderem um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Robotik im Pflegealltag, Neuentwicklungen in der bisher zeitfressenden Dokumentation sowie um die Unterstützung des Fachpersonals und der pflegenden Angehörigen.

Heidelberg ist nach Markdorf und Bruchsal bereits die dritte Station der erfolgreichen Smart Service Tour 2025. Zum ersten Mal liegt der Fokus auf Innovationen für Dienstleistungen im Gesundheitsmarkt.

Christophe Said vom Kompetenzzentrum Smart Services betont: „Die Smart Service Tour 2025 bringt zukunftsweisende Technologien in die verschiedenen Regionen Baden-Württembergs. In Heidelberg bieten wir vor allem kleinen und mittleren Unternehmen sowie Fachkräften des Pflege- und Gesundheitswesens die Möglichkeit, zu testen, welche digitalen Lösungen ihr Geschäftsmodell in Zukunft vorantreiben oder ihren Arbeitsalltag erleichtern können.“

Die Ausstellung und die Vorträge sind öffentlich und kostenfrei.

Vortragsprogramm der Smart Service Tour 2025 in Heidelberg

Das Programm umfasst unter anderem:

Dienstag, 16. September:
18 Uhr: Begrüßung und eine Podiumsdiskussion zum Thema „KI im Alter“. Moderation: Prof. Dr. Giuseppe Strina, Siegen. Diskutierende: Prof. Dr. Hans-Werner Wahl, Dr. Philipp Schaper, Alicia Faridi und Dr. Sebastian Most.
19:30 Uhr: Networking und Ausklang.
Mittwoch, 17. September:
16 Uhr: Clara Weritz von fabel spricht darüber, wie pflegende Angehörige im Alltag unterstützt werden können.
16:30 Uhr: Gernot Sümmermann von Cyteract GmbH hält einen Vortrag über den Reha-Handschuh nach einem Schlaganfall.
18 Uhr: Dr. Sebastian Most von auditect GmbH beleuchtet die Rolle von KI im Pflegealltag.
18:30 Uhr: Jürgen Werner von CuraScript GmbH stellt neue Ansätze für die medizinische Dokumentation vor.
Donnerstag, 18. September:
16 Uhr: Dr. Felix Carros von der Universität Siegen gibt einen Fachvortrag über Robotik in der Pflege.
18 Uhr: Prof. Dr. Susanne Heininger von der TH Deggendorf spricht über psychosoziale Unterstützung von Fachkräften.
19 Uhr: Networking und Ausklang.

Quelle: Kompetenzzentrums Smart Services Stuttgart

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

