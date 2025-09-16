Heidelberg – Jusos Heidelberg fordern: Keine Kürzungen bei der Zukunft – die Finanzierung von Jugendarbeit gehört gesichert!



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der Überprüfung des Heidelberger Doppelhaushalts 2025/26 hat das Regierungspräsidium Karlsruhe der Stadt keine weiteren Kredite genehmigt. Damit muss Heidelberg rund 70 Millionen Euro

einsparen.

„Es war absehbar, dass es zu dieser Entscheidung kommt. Oberbürgermeister Würzner ist seiner

Aufgabe, einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf zu erstellen, nicht nachgekommen – dies ist ein

fataler Fehler seinerseits“, kritisiert Sina Weber, Sprecherin der Jusos Heidelberg.

„Die Mehrheit der Fraktionen im Gemeinderat hat zum Schluss ein Paket zusammengeschnürt, bei

dem schon damals klar war, dass es niemals genehmigt wird und die aktuellen Probleme nicht löst“,

so Sina Weber weiter.

Die Stadt muss jetzt sparen – doch für die Jusos Heidelberg ist klar: Wer bei Jugend- und

Jugendverbandsarbeit kürzt, legt die Axt an unsere gemeinsame Zukunft. Jugendarbeit ist kein Luxus,

sondern das Fundament für gesellschaftlichen Zusammenhalt: Sie schafft Räume für Begegnung,

vermittelt Werte, verhindert Ausgrenzung. Wer hier streicht, riskiert mehr Isolation, mehr Konflikte,

weniger Miteinander.

Jugendarbeit ist nicht nur eine kommunale Pflichtaufgabe, sie ist sogar in der Landesverfassung von

Baden-Württemberg verankert. Allein dieser Umstand verdeutlicht die enorme Bedeutung von

Angeboten für junge Menschen.

In Heidelberg leben rund 23.000 Kinder und Jugendliche. Damit ist Heidelberg eine der jüngsten Städte

in ganz Deutschland. Diese junge Generation trägt das ehrenamtliche Engagement in Heidelberg – ohne

sie würde die größte Gruppe Ehrenamtlicher wegbrechen.

Jede Kürzung in diesem Bereich führt zu Frust und Demotivation. Das Engagement sinkt dann ebenso

wie das Vertrauen in die Politik, wenn am Ende immer junge Menschen hinten überfallen – mit fatalen

Folgen für die gesamte Gesellschaft. Dieses Vakuum füllen am Ende nur diejenigen, die aus

Enttäuschung Kapital schlagen – rechte Kräfte, die fehlende Teilhabe für ihre Interessen nutzen. Eine

wehrhafte Demokratie fängt daher beim städtischen Haushalt an!

„Die Haushaltskrise der Stadt Heidelberg darf nicht erneut auf dem Rücken junger Menschen

ausgetragen werden“, betont Sascha Schuhmacher, Sprecher der Jusos Heidelberg. „Bereits die

Pandemie hat Kinder und Jugendliche mit unverhältnismäßiger Härte getroffen – bei der Zukunft

junger Menschen darf nicht erneut gespart werden!”

Die Jusos Heidelberg unterstützen damit ausdrücklich die Forderungen des Stadtjugendrings, der in

seiner Pressemitteilung vom 09. September 2025 einen kategorischen Ausschluss von Kürzungen im

Bereich Jugend- und Jugendverbandsarbeit forderte.

Die rote Linie der Jusos Heidelberg ist daher unmissverständlich: Die fehlenden Gelder dürfen nicht

von der Zukunft junger Menschen abgezweigt werden.

An der Jugend wird nicht gespart. Keine Kürzungen – keinen Cent!

Quelle: Jusos Heidelberg