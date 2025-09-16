Heidelberg – Hundeschwimmen im Tiergartenbad Aktionstag am 28. September nach Saisonende



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits zum sechsten Mal veranstalten die Stadtwerke Heidelberg am

Sonntag, den 28. September 2025 von 11 bis 16 Uhr, das

Hundeschwimmen im Tiergartenbad. Das Bad öffnet nur für den Aktionstag,

die Freibadsaison im Neuenheimer Feld ist zu diesem Zeitpunkt bereits

beendet.

Vierbeiner erwartet ein besonderer Badespaß – wie immer dürfen am

Hundeschwimm-Tag nur sie ins Wasser. Zahlreiche Informationsstände und

Angebote finden Besucher auf den Wiesenflächen: Natürlich Heidelberg,

Dogroots Hundeschule und Gassiservice, sowie diverse Tierfachgeschäfte

aus der Region stellen sich vor und bieten Tipps und Zubehör rund um den

Hund an. Die Feldranger Heidelberg informieren, was Hundebesitzer mit

ihren Vierbeinern in Naturschutzgebieten, Wald und Wiesen beachten

sollten. Und der ASB Rhein-Neckar informiert über Erste Hilfe am Hund. Für

ein abwechslungsreiches Speisenangebot sorgt die Cafeteria im

Tiergartenbad.

Wer teilnehmen möchte, muss einen gültigen Impfschutz für den Vierbeiner

anhand des Impfpasses sowie die Hundemarke an der Kasse vorlegen.

Weiterhin erforderlich ist eine bestehende Haftpflichtversicherung des

Hundehalters.

Für vier Euro pro Hund können Vierbeiner das Bad erobern.

Begleitpersonen erhalten kostenfreien Eintritt. Das gesammelte Eintrittsgeld

spenden die Stadtwerke Heidelberg Bäder wie in jedem Jahr anschließend

an das Tierheim Heidelberg.

Veranstaltung nach Ende der Badesaison

Die Freibadsaison ist am Hundeschwimm-Tag bereits zwei Wochen

beendet. Am Aktionstag selbst ist das Wasser bereits chlorfrei, da die

Filteranlage zuvor abgekoppelt wurde. Dadurch können keine Hundehaare

oder Verschmutzungen in die Filter gelangen. Zusätzliche Maßnahmen

sorgen für den Schutz der Anlagen.

Bevor das Tiergartenbad in die Freibadsaison 2025 startet, wird wie

gewöhnlich das Beckenwasser abgelassen, die Becken und

Wasseraufbereitungsanlagen nach der gültigen DIN-Norm gründlich

gereinigt und anschließend mit frischem Wasser gefüllt. Auch die Wiesen

und Parkflächen werden vor der Wiedereröffnung des Freibades gründlich

gereinigt.

BU: Am 28. September veranstalten die Stadtwerke Heidelberg wieder

den beliebten Hundeschwimm-Tag im Tiergartenbad.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg