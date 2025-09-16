Heidelberg – Hundeschwimmen im Tiergartenbad Aktionstag am 28. September nach Saisonende

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits zum sechsten Mal veranstalten die Stadtwerke Heidelberg am
Sonntag, den 28. September 2025 von 11 bis 16 Uhr, das
Hundeschwimmen im Tiergartenbad. Das Bad öffnet nur für den Aktionstag,
die Freibadsaison im Neuenheimer Feld ist zu diesem Zeitpunkt bereits
beendet.
Vierbeiner erwartet ein besonderer Badespaß – wie immer dürfen am
Hundeschwimm-Tag nur sie ins Wasser. Zahlreiche Informationsstände und
Angebote finden Besucher auf den Wiesenflächen: Natürlich Heidelberg,
Dogroots Hundeschule und Gassiservice, sowie diverse Tierfachgeschäfte
aus der Region stellen sich vor und bieten Tipps und Zubehör rund um den
Hund an. Die Feldranger Heidelberg informieren, was Hundebesitzer mit
ihren Vierbeinern in Naturschutzgebieten, Wald und Wiesen beachten
sollten. Und der ASB Rhein-Neckar informiert über Erste Hilfe am Hund. Für
ein abwechslungsreiches Speisenangebot sorgt die Cafeteria im
Tiergartenbad.
Wer teilnehmen möchte, muss einen gültigen Impfschutz für den Vierbeiner
anhand des Impfpasses sowie die Hundemarke an der Kasse vorlegen.
Weiterhin erforderlich ist eine bestehende Haftpflichtversicherung des
Hundehalters.
Für vier Euro pro Hund können Vierbeiner das Bad erobern.
Begleitpersonen erhalten kostenfreien Eintritt. Das gesammelte Eintrittsgeld
spenden die Stadtwerke Heidelberg Bäder wie in jedem Jahr anschließend
an das Tierheim Heidelberg.
Veranstaltung nach Ende der Badesaison
Die Freibadsaison ist am Hundeschwimm-Tag bereits zwei Wochen
beendet. Am Aktionstag selbst ist das Wasser bereits chlorfrei, da die
Filteranlage zuvor abgekoppelt wurde. Dadurch können keine Hundehaare
oder Verschmutzungen in die Filter gelangen. Zusätzliche Maßnahmen
sorgen für den Schutz der Anlagen.
Bevor das Tiergartenbad in die Freibadsaison 2025 startet, wird wie
gewöhnlich das Beckenwasser abgelassen, die Becken und
Wasseraufbereitungsanlagen nach der gültigen DIN-Norm gründlich
gereinigt und anschließend mit frischem Wasser gefüllt. Auch die Wiesen
und Parkflächen werden vor der Wiedereröffnung des Freibades gründlich
gereinigt.
BU: Am 28. September veranstalten die Stadtwerke Heidelberg wieder
den beliebten Hundeschwimm-Tag im Tiergartenbad.
Quelle: Stadtwerke Heidelberg