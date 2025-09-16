Heidelberg – halle02 und Delta Konzerte bündeln Kräfte in der Rhein-Neckar Kulturproduktionen GmbH!

Heidelberg / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Zwei der bedeutendsten Player der Metropolregion Rhein-Neckar im Bereich Livemusik und Festivalkultur schließen sich zusammen: Die Delta Konzerte UG und die halle02 GmbH gründen gemeinsam die Rhein-Neckar Kulturproduktionen GmbH – eine neue Veranstaltungsfirma mit großer Vision, klarer Struktur und einem gemeinsamen Ziel: unvergessliche Live-Erlebnisse in der Rhein-Neckar-Region mit Haltung, Herz und Handschrift.

Mit dieser strategischen Neuausrichtung schaffen die bisherigen Partner eine gemeinsame Plattform, die ihre Stärken bündelt und ihre Markenkompetenz weiter ausbaut. Ob Clubkonzert, Open-Air oder internationales Festival – die bestehenden Formate wie u.a. Delta Konzerte, Zeltfestival Rhein-Neckar, SWR Podcast Festival werden gemeinsam weitergeführt, entwickelt und ergänzt. Rhein-Neckar Kulturproduktionen GmbH steht für ein ganzheitliches Live-Erlebnis, das musikalische Exzellenz, inhaltliche Tiefe und professionelle Umsetzung vereint.

„Mit Rhein-Neckar Kulturproduktionen schaffen wir eine stabile, kreative und zukunftsfähige Struktur, um unser Publikum noch besser zu erreichen und unsere Leidenschaft für Live-Kultur gemeinsam weiterzutragen.

Denn nur als Metropolregion können wir mit Berlin konkurrieren und weiterhin großartige Acts nach Mannheim, Heidelberg & in die Region holen.“

– Felix Grädler, Geschäftsführer Rhein-Neckar Kulturproduktionen GmbH

Künstlerische Leitung durch Timo Kumpf

Mit dem Zusammenschluss bringt Timo Kumpf – Gründer von Delta Konzerte und des international renommierten Maifeld Derby – seine Expertise als künstlerischer Leiter und Programmverantwortlicher in die neue Einheit ein. Kumpf steht für kuratierte Programmqualität und musikalisches Feingefühl. Er verantwortet ab sofort das gesamte Musikprogramm der neuen Unternehmung – von Clubshows über Großveranstaltungen bis hin zu Festival-Formaten.

„Ich habe vor über 20 Jahren als Praktikant zum ersten Mal mit der halle02 zusammengearbeitet und seit 12 Jahren bin ich der Hauptpartner im Konzertsegment. Die Kooperation war immer fortlaufend und wir sind neben- und miteinander unseren Weg gegangen. Der Zusammenschluss ist für mich nun eine logische Konsequenz aus Vertrauen, Respekt und Loyalität. Wir haben beide vielschichtige Kompetenzen entwickelt, die wir nun in der Rhein-Neckar Kulturproduktionen GmbH miteinander verbinden und damit neue Synergien freisetzen.“

– Timo Kumpf, Künstlerischer Leiter

Ein neues Kapitel für die Region

Die Rhein-Neckar Kulturproduktionen GmbH wird alle bestehenden Konzerte von Delta Konzerte und das Zeltfestival Rhein-Neckar unter einem organisatorischen Dach vereinen. Aus dieser gewachsenen Verbindung wird nun eine feste Struktur mit klarer Vision. Für die Teams von halle02 und Delta Konzerte bedeutet der Zusammenschluss vor allem Sicherheit und neue Chancen. Kein einziger Arbeitsplatz geht verloren – im Gegenteil: Durch die Bündelung der Kräfte entstehen neue Aufgabenfelder und zusätzliche Stellen. Wir rücken nach jahrelanger intensiver Kooperation natürlich auch räumlich zusammen. Willkommen im Büro über der halle02!

Neue Leitung für Delta Konzerte: Zora Brändle kehrt zurück

Im Zuge der Neustrukturierung übernimmt Zora Brändle ab 2026 die operative und strategische Leitung der Marke Delta Konzerte innerhalb der neuen Gesellschaft. Brändle war bereits in früheren Jahren eine prägende Führungspersönlichkeit bei Delta Konzerte und dem Maifeld Derby. Sie bringt nicht nur fundierte Erfahrung im Veranstaltungsmanagement, sondern auch hohe Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit in der Musikwirtschaft mit – ein Feld, das sie national mitgeprägt hat.

Mit Zora Brändle kehrt eine profunde Kennerin der Live-Branche und der regionalen Szene zurück in die Verantwortung und stärkt damit die inhaltliche wie strukturelle Tiefe des neuen Unternehmens.

Zitat Zora Brändle:

„Ich freue mich sehr, in dieser neuen Konstellation zu Delta Konzerte zurückzukehren. Unsere Branche steht vor großen Herausforderungen – aber auch vor Chancen, echte Veränderung zu gestalten. Ich sehe großes Potenzial, mit dem neuen Team von Rhein-Neckar Kulturproduktionen eine Plattform zu schaffen, die sowohl musikalisch als auch gesellschaftlich Haltung zeigt. Live-Kultur bedeutet für mich, Räume zu öffnen – für Begegnung, Relevanz und Zukunft.“

Schon jetzt sind für 2026 über 100 Shows an mehr als 10 unterschiedlichen Orten in Planung.

2,4 Millionen Fans freuen sich auf Konzerte in der Metropolregion

Mit dieser Veranstaltungsdichte und Vielfalt wird Delta Konzerte zum größten unabhängigen Konzertveranstalter der Metropolregion Rhein-Neckar – einer Region mit rund 2,4 Millionen Menschen, die sich längst als lebendiger Hotspot für Popkultur, Nachwuchsförderung und musikalische Exzellenz etabliert hat.

Die Rhein-Neckar Kulturproduktionen GmbH veranstaltet auch weiterhin in Locations, die früher als Mitbewerber der halle02 hätten betrachtet werden können: Die Kooperationen mit der Alten Feuerwache und dem Karlstorbahnhof werden ebenso fortgeführt wie die Veranstaltungen in Capitol, Rosengarten, SAP Arena, Maimarktgelände, Jugendkulturzentrum Forum, u.a.. Denn echte Livemusik-Kultur lebt nicht von Konkurrenz, sondern von Zusammenarbeit, gegenseitigem Respekt und einer gemeinsamen Leidenschaft. Wer Bühnen bespielt, baut Verbindungen – und genau dafür wird Delta Konzerte weiterhin stehen.

Der neue Zusammenschluss tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in Kraft und wird die Metropolregion Rhein-Neckar als zentralen kulturellen Begegnungsraum weiter prägen – mit neuen Ideen, verlässlicher Qualität und starkem Netzwerk.

Quelle: halle02 GmbH