Heidelberg – Energetische Sanierung zum Anfassen – Umweltamt der Stadt Heidelberg lädt zum Aktionstag „Gut saniert?! Ansehen!“ am 20. September ein



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Engagierte Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer öffnen am Samstag, 20. September 2025, in Heidelberg die Türen zu energetisch sanierten Wohnhäusern. Der Aktionstag „Gut saniert?! Ansehen!“ bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich direkt vor Ort über Sanierungsmaßnahmen und energiesparendes Wohnen zu informieren.

Sanierte Wohnhäuser live erleben

Private Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die ihre Gebäude ganz oder teilweise energetisch saniert haben, gewähren Einblicke in ihre Projekte. Bei kurzen Führungen stellen sie gemeinsam mit Fachleuten Maßnahmen wie Heizungstausch, Dämmung, Fenstererneuerung, Photovoltaik-Anlagen sowie Fördermöglichkeiten und Energieberatung vor. Die Besichtigungen finden in Heidelberg an folgenden Standorten statt:

– Wellengewann 63, 14 bis 17 Uhr

– Kurpfalzring 77–79 (ehemaliger Bahnhof Pfaffengrund-Wieblingen), 15 bis 17 Uhr

Gewinnspiel für Besucherinnen und Besucher

Unter allen Teilnehmenden werden im Anschluss an den Aktionstag individuelle Gebäude-Checks der Verbraucherzentrale verlost. Gewinnspielkarten liegen in den teilnehmenden Gebäuden aus. Die Auslosung erfolgt im November 2025.

Teil einer umfassenden Aktionsreihe

Der Aktionstag ist Teil der kostenfreien Informationsreihe „Gut saniert?! Anhören! Ansehen! Anfangen!“, die sich über das gesamte Jahr 2025 erstreckt. In enger Zusammenarbeit mit dem Umweltamt der Stadt Heidelberg und Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis informiert die Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg Rhein-Neckar (KLiBA) über verschiedene Aspekte der energetischen Gebäudesanierung:

– Gut saniert?! Anhören!: Auftaktveranstaltungen im Frühjahr 2025 mit Themenabenden zur Altbausanierung, Heizungsmodernisierung und erneuerbaren Energien.

– Gut saniert?! Ansehen!: Besichtigungen sanierter Wohngebäude am 20. und 21. September 2025.

– Gut saniert?! Anfangen!: Im November 2025 stehen individuelle Beratungsangebote im Fokus, um konkrete Sanierungsvorhaben zu unterstützen.

Weitere Informationen, Termine und Veranstaltungsorte sind online abrufbar unter: www.heidelberg.de/gutsaniert und www.kliba-heidelberg.de/effizientsaniert. Die Stadt Heidelberg und die KLiBA freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen informativen Austausch rund um das Thema energetische Sanierung

Quelle: Stadt Heidelberg