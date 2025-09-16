Germersheim – Fischerprüfung erfolgreich abgelegt

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Die Untere Fischereibehörde der Kreisverwaltung Germersheim hat am 5. September die dritte Fischerprüfung des Jahres 2025 in der Aula der Berufsbildenden Schule Germersheim abgehalten. Jetzt gibt es sieben weitere Anglerinnen und Angler im Kreis Germersheim.

Zulassungsvoraussetzungen zur Fischerprüfung sind u.a. ein Mindestalter von 13 Jahren sowie die Teilnahme an einem mindestens 35-stündigen Vorbereitungskurs sowie einem Praxistag.

Innerhalb von zwei Stunden müssen in den fünf Prüfungsgebieten Allgemeine Fischkunde, Spezielle Fischkunde, Gewässerkunde, Gerätekunde sowie Gesetzeskunde jeweils zehn Fragen im Ankreuzverfahren beantwortet werden. Die Prüfung gilt dann als bestanden, wenn mindestens sieben Fragen aus jedem Sachgebiet richtig beantwortet werden. Eine mündliche Nachprüfung ist dann erforderlich, wenn nur in einem Sachgebiet weniger als sieben Fragen richtig beantwortet wurden.

Der Prüfungsausschuss unter dem Vorsitzenden Thomas Wüst gratulierte den sieben erfolgreich Teilnehmenden zur bestandenen Prüfung gratulieren und die Fischerprüfungszeugnisse überreichen, mit denen die Ausstellung eines Fischereischeines bei der Stadt-/Verbandsgemeindeverwaltung beantragt werden kann. Auch Landrat Martin Brandl und der für Umwelt und Landwirtschaft zuständige Kreisbeigeordnete Christian Völker gratulieren zur erfolgreichen Prüfung,

Die nächste Fischerprüfung findet am Freitag, 5. Dezember statt. Auskünfte dazu gibt es bei der Unteren Fischereibehörde der Kreisverwaltung Germersheim, Tel. 07274/53-145

BUZ: Große Freude über die bestandenen Prüfungen.

Foto: KV GER