  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

16.09.2025, 21:16 Uhr

Frankenthal – Literaturkonzert „Der kleine Prinz“ mit Hans-Jürgen Thoma in der Stadtbücherei


Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbücherei Frankenthal lädt am Donnerstag, 25. September, um 19.30 Uhr zu einem besonderen Literaturkonzert ein.

Anlässlich des 125. Geburtstags von Antoine de Saint-Exupéry liest Hans-Jürgen Thoma Auszüge aus dessen bekanntem Werk
„Der kleine Prinz“ und begleitet die Lesung mit Cembalomusik, unter anderem von
Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart.

„Der kleine Prinz“ ist ein modernes Kunstmärchen, eine zeitlose Geschichte in
einfacher Sprache und großer Wirkung. Es plädiert für Freundschaft, Menschlichkeit
und die Verbindung von Liebe und Verantwortung und richtet sich gegen eine Welt,
in der Menschen sich selbst fremd werden und sich im Konsum verlieren.

Hans-Jürgen Thoma war bis zu seinem Ruhestand Leiter der Musikschule
Frankenthal und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik in Mannheim. Mit
dem Trio Sanssouci blickt er auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung und rund 1.750
Konzerte zurück.

Der Eintritt für das Literaturkonzert beträgt 5 Euro. Die Karten sind ab sofort in der
Stadtbücherei Frankenthal erhältlich.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630,
per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten
der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man
auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben

    • Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben
      Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bauarbeiten an der Maudacher Straße zwischen der Von-Sturmfeder-Straße und Im Brühlchen laufen auf Hochtouren. Beim Presserundgang, zu dem Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt, Alexander Tremmel (Abteilungsleiter Straßenbau) sowie Ortsvorsteher Andreas Olbert eingeladen hatten, informierte die Stadt über den aktuellen Stand. Das Großprojekt ist in drei Bauabschnitte gegliedert ... Mehr lesen»

      • Mannheim – „Mannheimer Zukunftshaushalt“ Statement von IHK-Präsident Manfred Schnabel

    • Mannheim – „Mannheimer Zukunftshaushalt“ Statement von IHK-Präsident Manfred Schnabel
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar„Die schlechten Rahmenbedingungen und strukturellen Probleme des Standorts Deutschland haben uns drei Jahre wirtschaftlicher Stagnation beschert. Das schlägt jetzt voll auf die Kommunalhaushalte durch. An Kürzungen führt in solch einer Situation kein Weg vorbei. Potenzial ist vorhanden, denn in den Boomjahren des vergangenen Jahrzehnts mit kräftig steigenden Gewerbesteuereinnahmen hat die Stadt ihre ... Mehr lesen»

      • Sandhausen – ERSTMELDUNG – Feuerwehreinsatz

    • Sandhausen – ERSTMELDUNG – Feuerwehreinsatz
      Sandhausen / RNK / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei-, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Gebäudebrand in der Goethestraße in Sandhausen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um ein Garage handeln. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Mannheim – Radfahrer touchiert Fußgänger und prallt gegen Auto

    • Mannheim – Radfahrer touchiert Fußgänger und prallt gegen Auto
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagabend fuhr ein 18-jähriger Radfahrer auf einem Gehweg der Mannheimer Innenstadt, touchierte beim Vorbeifahren einen Fußgänger und kollidierte anschließend mit einem geparkten Auto. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Radfahrer war gegen 17:45 Uhr mit seinem Rennrad auf einem Gehweg im Quadrat R 1 in Richtung Q 1 unterwegs. Als er zum Überholen ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Einweihung des dritten Trinkwasserbrunnens auf dem Jakobsplatz

    • Frankenthal – Einweihung des dritten Trinkwasserbrunnens auf dem Jakobsplatz
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Aller guten Dinge sind drei: Die beiden Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt (Rathausplatz und Speyerer Tor) werden durch ein drittes Angebot auf dem Jakobsplatz ergänzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Realisiert werden kann der dritte Brunnen durch Fördermittel des Landes und eine großzügige Spende der Sparkassenstiftung Frankenthal. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, Stadtwerke-Geschäftsführer ... Mehr lesen»

      • Speyer – Michael Wagner (CDU): Bundesmittel müssen sofort in die Sanierung maroder Bildungseinrichtungen fließen

    • Speyer – Michael Wagner (CDU): Bundesmittel müssen sofort in die Sanierung maroder Bildungseinrichtungen fließen
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) begrüßt die angekündigte Soforthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Handlungsstarke Kommunen“ in Höhe von insgesamt 8,4 Millionen Euro für die Jahre 2025 und 2026. Klar sei jedoch: Diese Mittel sind ausschließlich als Verstärkungsgeld zum teilweisen Ausgleich der Sozial- und Jugendhilfekosten vorgesehen und dürfen nicht für ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Stellungnahme von Oberbürgermeister Specht anlässlich des Urteils zum Messerattentat auf dem Marktplatz

    • Mannheim – Stellungnahme von Oberbürgermeister Specht anlässlich des Urteils zum Messerattentat auf dem Marktplatz
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Dienstag hat das Oberlandesgericht Stuttgart sein Urteil zum Messerattentat auf dem Marktplatz vom 31. Mai 2024 verkündet. Seit Mitte Februar hat das Gericht die Tat und ihre Hintergründe minutiös rekonstruiert und dazu auch Videoaufnahmen genutzt und zahlreiche Zeugen befragt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Oberbürgermeister Christian Specht: „Das Messerattentat vom 31. Mai steht ... Mehr lesen»

      • ludwigshafen – Räuberischer Diebstahl – 18-Jährige beißt Angestellte

    • ludwigshafen – Räuberischer Diebstahl – 18-Jährige beißt Angestellte
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Eine 18-Jährige entwendete am Montagnachmittag (15.09.2025, 16:40 Uhr) drei Videospiele im Wert von 165 Euro aus einem Drogeriemarkt im Zollhof. Als sie von zwei Angestellten gestellt wurde, ergriff sie zu Fuß die Flucht. Die beiden Angestellten nahmen die Verfolgung auf. Gemeinsam mit einem Sicherheitsmitarbeiter konnte die 18-Jährige bis zum Eintreffen ... Mehr lesen»

      • Brühl – Saisonbilanz 2025 „Zufriedenstellende Freibadsaison“

    • Brühl – Saisonbilanz 2025 „Zufriedenstellende Freibadsaison“
      Brühl – Metropolregion RheinNeckar. Ein Plus von über 6.000 Besuchern im Vergleich zum Vorjahr dürfen die Verantwortlichen des Brühler Freibades verzeichnen. In Summe waren es zum Ende der gerade abgelaufenen Saison knapp 71.000 Gäste. Ein „zufriedenstellendes Ergebnis“ bilanziert Dirk Faulhaber, der im Brühler Rathaus unter anderem für die Bäder zuständige Mitarbeiter. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Bester ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – OB-Wahl am 21. September 2025: Briefwahlunterlagen rechtzeitig zurücksenden

    • Ludwigshafen – OB-Wahl am 21. September 2025: Briefwahlunterlagen rechtzeitig zurücksenden
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Spätestens am Donnerstag, 18. September 2025, sollten Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen an die Stadtverwaltung zurückschicken. Nur so ist gewährleistet, dass die Wahlbriefe rechtzeitig bei der Verwaltung eingehen. Darauf verweist das Team Wahlen der Stadt. Das Briefwahlbüro im Pfalzbau ist auch in dieser Woche vormittags von 8 bis 12 Uhr, dienstags und mittwochs ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com