Frankenthal – Literaturkonzert „Der kleine Prinz“ mit Hans-Jürgen Thoma in der Stadtbücherei



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtbücherei Frankenthal lädt am Donnerstag, 25. September, um 19.30 Uhr zu einem besonderen Literaturkonzert ein.

Anlässlich des 125. Geburtstags von Antoine de Saint-Exupéry liest Hans-Jürgen Thoma Auszüge aus dessen bekanntem Werk

„Der kleine Prinz“ und begleitet die Lesung mit Cembalomusik, unter anderem von

Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart.

„Der kleine Prinz“ ist ein modernes Kunstmärchen, eine zeitlose Geschichte in

einfacher Sprache und großer Wirkung. Es plädiert für Freundschaft, Menschlichkeit

und die Verbindung von Liebe und Verantwortung und richtet sich gegen eine Welt,

in der Menschen sich selbst fremd werden und sich im Konsum verlieren.

Hans-Jürgen Thoma war bis zu seinem Ruhestand Leiter der Musikschule

Frankenthal und Lehrbeauftragter an der Hochschule für Musik in Mannheim. Mit

dem Trio Sanssouci blickt er auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung und rund 1.750

Konzerte zurück.

Der Eintritt für das Literaturkonzert beträgt 5 Euro. Die Karten sind ab sofort in der

Stadtbücherei Frankenthal erhältlich.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630,

per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten

der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 – 18 Uhr, Samstag 10 – 15 Uhr).

Alle Informationen zu Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei findet man

auf www.frankenthal.de/stadtbuecherei.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)