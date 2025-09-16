Frankenthal – Einweihung des dritten Trinkwasserbrunnens auf dem Jakobsplatz

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Aller guten Dinge sind drei: Die beiden Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt (Rathausplatz und Speyerer Tor) werden durch ein drittes Angebot auf dem Jakobsplatz ergänzt.

Realisiert werden kann der dritte Brunnen durch Fördermittel des Landes und eine großzügige Spende der Sparkassenstiftung Frankenthal. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, Stadtwerke-Geschäftsführer Volkmar Langefeld, Thomas Distler, Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein-Haardt und Steffen Fitzner als Vertreter der Sparkassenstiftung, möchten wir die Inbetriebnahme feiern.

Am Dienstag, 23. September 2025

um 13 Uhr

auf den Jakobsplatz (Rückseite von EDEKA Stiegler)

67227 Frankenthal

Zur Feier der Einweihung verteilen die Stadtwerke Frankenthal erneut 50 hochwertige Thermoflaschen an anwesende Bürgerinnen und Bürger.

Der neue Brunnen bietet kostenlosen, barrierefreien Zugang zu Trinkwasser, nun auch außerhalb der Innenstadt. Bereits im Sommer 2024 wurde ein Trinkwasserbrunnen auf dem Rathausplatz eröffnet, im August folgte die Inbetriebnahme des Brunnens am Speyerer Tor. Ein weiterer Trinkwasserbrunnen soll zeitnah im Ostpark folgen. Auch auf dem Bahnhofsvorplatz werden nach dessen Umbau ein Wasserspender installiert.

Finanziert wird der Brunnen durch die Stadtwerke, die Spende der Spakassenstiftung und eine Landesförderung. Die jährlichen Verbrauchs- und Wartungskosten zahlt die Stadtverwaltung Frankenthal. Darunter fallen die monatliche Beprobung des Wassers und das abgezapfte Wasser.

Quelle Stadt Frankenthal