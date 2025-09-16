Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Lagerhalle – Zeugenaufruf



Dielheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 07:20 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle im Erlenbachhof ein.

Aus der Lagerhalle entwendeten die Unbekannten 135 Meter Kupfer-Dachrinnen im Wert von über 17.000 Euro. Aufgrund des derzeitigen Ermittlungsstandes ist davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut mit einem weißen Kleintransporter abtransportiert haben. Nähere Hinweise sind bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen Bandendiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten, sich unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu melden

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim