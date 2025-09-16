Brühl – Saisonbilanz 2025 „Zufriedenstellende Freibadsaison“

Brühl – Metropolregion RheinNeckar. Ein Plus von über 6.000 Besuchern im Vergleich zum Vorjahr dürfen die Verantwortlichen des Brühler Freibades verzeichnen. In Summe waren es zum Ende der gerade abgelaufenen Saison knapp 71.000 Gäste. Ein „zufriedenstellendes Ergebnis“ bilanziert Dirk Faulhaber, der im Brühler Rathaus unter anderem für die Bäder zuständige Mitarbeiter.

„Bester Monat“ war der Juni mit 31.605 „Sonnenhungrigen“ und den besucherstärksten Tageswert registrierte man am Sonntag, den 22.06.2025, als bei hochsommerlichen Temperaturen 4.900 Besucher Abkühlung im „kalten Nass“ suchten.

Als „Gamechanger bzw. Spielverderber“ erwies sich in Folge der Juli. Zu selten wurde er den klimatischen Anforderungen an einen Hochsommermonat gerecht. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies lediglich 14.001 Eintritte. Der August mit 20.867 Besuchern sorgte dann wieder dafür, dass die parkähnliche Anlage nahe der „grünen Mitte Brühls“ zwar nicht überfüllt, aber doch immer gut frequentiert war.

Bei allen Gästen möchten sich die Badverantwortlichen für ihr Kommen und das nahezu tadellose Verhalten herzlich bedanken. Dem routinierten Bäderteam um Betriebsleiter Patrick Berndt darf man voll des Lobes attestieren, vor Ort immer den „richtigen Ton getroffen“ zu haben – auch wenn Gemüter kurzzeitig mal erhitzt waren oder Freibadregeln in Vergessenheit gerieten. Das Bäderteam, egal ob am Becken oder an der Kasse, blieb immer „cool“ und die Verwaltung musste nicht ein einziges schriftliches Badverbot erteilen. Keine Selbstverständlichkeit heutzutage; ist aus dem Brühler Rathaus unisono zu vernehmen.

Die „letzten Bahnen der Saison zu schwimmen“ war dem örtlichen Schwimmverein SV Hellas Brühl und seinen am traditionellen Schwimmfest teilnehmenden Vereinen bzw. Sportlern vorbehalten. Im Sinne des Schwimmsports und der Vereinsförderung ein gelungener Saisonabschluss für alle Beteiligten.

Für das Bäderteam gilt es nun neben der „Einwinterung des Freibades“ das Hallenbad auf die Ende September beginnende Saison vorzubereiten. Bereits ab 30. September öffnet das Hallenbad -bei unveränderten Eintrittspreisen- zu folgenden Öffnungszeiten: dienstags und freitags von 07.30 bis 12.30 Uhr und von 16.00 bis 20.30 Uhr sowie samstags von 13.00 bis 17.00 Uhr und sonntags (sowie an Feiertagen) von 09.00 bis 13.00 Uhr. Auch hier würden sich die Verantwortlichen über zahlreichen Besuch freuen.

Foto/Text Gemeinde Brühl