Worms – Mehrere Fahrzeugaufbrüche in Schornsheim, Wörrstadt und Wöllstein – Polizei bittet um Hinweise

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Donnerstag, den 11.09.2025, kam es zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr in den Ortschaften Schornsheim, Wörrstadt und Wöllstein zu bislang vier Aufbrüchen in Firmenfahrzeuge. Betroffen waren Fahrzeuge mit Schiebetüren. Die bislang unbekannten Täter stachen jeweils das Blech im Bereich des Schließmechanismus der Schiebetür durch und hebelten dieses anschließend auf, um die Fahrzeuge zu entriegeln. Aus den Fahrzeugen wurden Werkzeuge im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Zudem entstand erheblicher Sachschaden an den betroffenen Fahrzeugen.

Im Zusammenhang mit den Taten liegen Hinweise auf einen silbernen BMW X3 vor, der teilweise durch Videoaufzeichnungen dokumentiert werden konnte. An dem Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Die Kriminalinspektion Worms hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe:

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder dem silbernen BMW X3 machen, der am Donnerstagabend in den Gewerbegebieten von Wörrstadt und Wöllstein aufgefallen ist?

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Worms unter kiworms@polizei.rlp.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06731 911-0

Quelle:

Polizeidirektion Worms