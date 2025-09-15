Weinheim – Landeshauptstadt für einen Tag – Stadt zeigte sich bei den Landesfesttagen von seiner besten Seite – 50 000 Besucher übers Wochenende

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Landesfest-Wochenende der Heimattage in Weinheim hat alle Erwartungen übertroffen. Nach Schätzungen der Stadt, der Feuerwehr und der Polizei haben am Wochenende rund 50 000 Menschen die Veranstaltungen besucht, alleine rund 35 000 am Sonntag den Landesfestumzug mit über 2000 Teilnehmern in 70 Zugnummern. Fast zwei Stunden lang zog sich ein bunter Freudenwurm durch die Straßen der Heimattage-Stadt von der Peterskirche bis zum Schlosspark, wo Oberbürgermeister Manuel Just die Heimattage-Fahne zunächst an Ministerpräsident Winfried Kretschmann übergab, der sie an Gregor Bühler weiterreichte, den Bürgermeister der Stadt Oberkirch, wohin 2026 die Heimattage Baden-Württemberg weiterziehen. Die Oberkirchener waren schon mit einer großen Delegation in Weinheim vertreten – sie feierten sich schon mal warm.

Nach der Fahnenübergabe zog Oberbürgermeister Manuel Just nochmal ein sehr positives Fazit. Es sei gelungen, die Stadt bestens nach außen zu präsentieren, die Heimattage haben seiner Ansicht nach aber auch nach innen gewirkt und die Stadtgesellschaft gestärkt, außerdem seien bleibende Projekte entstanden. Das waren die drei großen Ziele, die Weinheim mit den Heimattagen verfolgt hat.

Am Schlusstag stimmt einfach alles, das Wetter war viel besser als in den Prognosen vorhergesagt. Für den Festzug kamen Besucher aus nah und fern. Prominentester Gast war Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der im Festzelt auch noch in seiner Rede das Ehrenamt würdigte, das solche Heimattage trägt. „Die Heimattage in Weinheim haben eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig, lebendig und verbindend Heimat in Baden-Württemberg ist. Traditionen, Bräuche und kulturelle Ausdrucksformen machen unser Land einzigartig und stiften Zusammenhalt, der weit über die Stadtgrenzen hinausreicht. Mein besonderer Dank gilt allen, die dieses Festjahr mit so viel Engagement, Kreativität und Herzblut gestaltet haben. Sie haben die Heimattage 2025 zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht“, lobte der „Landesvater“ die Weinheimer Veranstalter.

Vor allem nach dem Festzug strömten die Besucherinnen und Besucher in die Stadt, so dass auch die Einzelhändler mit dem Wochenende sehr zufrieden waren. „Die erhofften Synergieeffekte sind eingetreten“, freute sich Sebastian Kerner, „stellvertretender Vorsitzender des Vereins Lebendiges Weinheim“. Auch auf dem Dürreplatzfest war die Stimmung am Samstag und am Sonntag ausgelassen. Alle bekräftigten Manuel Just in seinem Fazit: „Weinheim war ein Wochenende lang noch einmal der Mittelpunkt des Landes.“

Quelle: Stadt Weinheim