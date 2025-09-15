Walldürn – Mehrere Anzeigen nach E-Scooter Kontrolle

Walldürn/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagmorgen, um 10:30 Uhr wurde ein E-Scooter Fahrer auf der Buchener Straße durch eine Polizeistreife angehalten, da an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Während der Kontrolle konnten die Beamten mehrere Anzeichen von Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem 21-jährigen E-Scooter Fahrer feststellen. Der Verdacht bestätigte sich durch einen Schnelltest, welcher gleich auf mehrere Drogenarten positiv reagierte.
Nach anschließend erfolgter Blutentnahme im Krankenhaus muss sich der 21-Jährige nun nicht nur wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sondern auch wegen des Verdachts des Kraftfahrzeugführens unter Drogeneinfluss verantworten.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn