Südliche Weinstrasse – SÜW-App mit neuem Update: ÖPNV-Karte und verbesserte Navigation jetzt verfügbar

Südliche weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Die SÜW-App, der digitale Urlaubsbegleiter für die Südliche Weinstraße, hat ein neues Update erhalten. Neue Funktionen machen die Nutzung noch komfortabler und praktischer – sowohl bei der Tourenplanung zu Hause als auch unterwegs vor Ort.

Die SÜW-App ist seit Jahren ein interaktiver Urlaubsbegleiter für Gäste aus Nah und Fern. Sie bietet eine Vielzahl an Informationen: zu Wander- und Radwegen, Sehenswürdigkeiten, Unterkünften, Einkehrmöglichkeiten und Veranstaltungen in der Region. Modernste Vektorkarten sorgen für präzise Orientierung – auch in abgelegeneren Gebieten.

Neu ist ein zusätzlicher Karten-Layer, der die Strecken und Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) auf der Karte sichtbar macht. Wer Wandertouren oder Radausflüge plant, kann jetzt direkt in der App erkennen, wie Start- oder Zielorte mit Bus und Bahn erreichbar sind.

Ebenfalls wurde die Navigation überarbeitet, neben den Highlights, Übernachtungen, Sehenswürdigkeiten, Essen & Trinken und Trekking finden sich direkt dort jetzt auch die Hütten und die aktuellen Bedingungen.

Nutzerinnen und Nutzer erhalten übersichtlich Informationen zu Öffnungszeiten der Hütten, Lage und Anbindung – ideal für die Planung von Einkehrstopps bei Wanderungen oder Radtouren. Eventuelle Umleitungen oder Sperrungen zu einzelnen Wegen, werden außerdem direkt angezeigt.

Mit dem aktuellen Update stärkt die App ihre Rolle als zentrale Informationsplattform für alle, die die Südliche Weinstraße individuell, aktiv und nachhaltig entdecken möchten.

Die App ist kostenfrei im App Store und bei Google Play erhältlich.

Weitere Informationen zur SÜW-App:

www.suedlicheweinstrasse.de/entdecken/aktiv/app

Quelle/Bild: Südliche Weinstrasse e.V.