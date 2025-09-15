Südliche Weinstrasse – Sitzung des Kreistags SÜW am 22. September – Tagesordnung

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Die nächste Sitzung des Kreistags des Landkreises Südliche Weinstraße findet statt am Montag, 22. September, um 14.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Ranschbach, Sportplatzstraße 7a.

Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen folgende Themen:

1. Einwohnerfragestunde

2. Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

2.1 Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen; hier: Mehraufwendungen der Abteilung 4 (Soziales) für das Haushaltsjahr 2025

2.2 Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen; hier: Mehraufwendungen der Abteilung 5 (Jugend und Familie) für das Haushaltsjahr 2025

3. Änderung der Landkreisgrenze zwischen der Ortsgemeinde Offenbach und der Stadt Landau (Gemarkung Mörlheim)

4. Kreiszuwendung für die Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte Am Wingertsberg, Herxheim

5. Unterstützung der SüdpfalzDOCs gGmbH (gemeinsamer Betrauungsakt mit GER und LD)

6. Beschaffung von mobilen Zufahrtsschutzelementen für Veranstaltungen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit

7. Bericht der Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstrasse e. V.

8. Bericht des Geschäftsführers der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße mbH

9. Bericht des Geschäftsführers der Wild- und Wanderpark Südliche Weinstraße GmbH

10. Informationen

10.1 Information über den Stand des Haushaltsvollzugs im Jahr 2025

11. Ernennung des Landrates

Informationen können über das Gremieninformationssystem des Landkreises unter https://sessionnet.owl-it.de/suedliche-weinstrasse/BI/info.asp eingesehen werden.

Quelle: Kreisverwaltung SÜW