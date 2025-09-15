Speyer – PKW fährt gegen Poller – E-Scooter-Fahrer und Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Samstag, den 13.09.2025, gegen 16 Uhr, fuhr eine 81-jährige PKW-Fahrerin auf dem Domplatz in Richtung Johannesstraße. Aufgrund eines vorbeifahrenden E-Scooters steuerte sie ihr Fahrzeug zu weit nach links und stieß gegen einen der dort eingelassenen Steinpoller. Der E-Scooter entfernte sich von der Unfallstelle. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem E-Scooter geben? Zeugen, oder der E-Scooter-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Speyer