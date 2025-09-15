Speyer – Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, den 14.09.2025, in der Zeit zwischen 00:30 – 09:30 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Raiffeisenstraße ein. Nachdem die unbekannten Täter ins Gebäudeinnere eindrangen, durchsuchten sie diverses Mobiliar. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es Entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Wer hat nahe der Gaststätte des AV 03 Speyer, dem „Piccola Isola 2“, verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de
Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer