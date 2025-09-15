Schifferstadt – Vortrag der VHS: Was macht die Gemeindeschwester plus? Themenschwerpunkt: Unterstützungsangebote

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 24. September 2025 findet von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr der Kurs.

„Was macht die Gemeindeschwester plus?“ mit dem Themenschwerpunkt: Unterstützungsangebote im Schifferstadter vhs-Bildungszentrum, Neustückweg 2.

Die Veranstaltung ist gebührenfrei.

Die meisten Menschen möchten auch im Alter so lange wie möglich in ihrem Haus oder ihrer vertrauten Wohnung leben, auch wenn der Alltag beschwerlicher wird. Das Angebot der Gemeindeschwester plus bietet individuelle Beratung und Hilfestellungen für Menschen, die noch nicht pflegebedürftig sind, damit dieser Wunsch unterstützt werden kann.

In diesem Vortrag stellt die Gemeindeschwester plus sich und ihr Angebot vor. Außerdem geht es um das Thema „Konkrete Unterstützungsangebote“.

Die Gemeindeschwester plus steht Ihnen zur Seite und hilft, konkrete Unterstützungsangebote zu finden: Wie funktioniert der Hausnotruf? Wie funktioniert Essen auf Rädern? Was bietet die Nachbarschaftshilfe an? Die Teilnehmenden lernen Möglichkeiten kennen, die sie vor Ort in Anspruch nehmen können, um ihren Alltag zu erleichtern.

Wir bitten um vorherige Anmeldung unter www.vhs-rpk.de, per Mail unter kvhs-schifferstadt@vhs-rpk.de oder vormittags telefonisch unter 06235 / 44-592.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt