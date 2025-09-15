Schifferstadt – Neu: Plastikfreie Hundekotbeutel

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Sie bestehen aus Mais und Kartoffel, sind TÜV-zertifiziert und biologisch abbaubar innerhalb von 90 Tagen – die neuen Hundekotbeutel. Anfang September wurden bereits an allen 29 Hundetoiletten im Stadtgebiet die neuen Beutel verteilt.
Benötigt werden laut Bauhof etwa 220.000 bis 240.000 Beutel im Jahr. Diese bestanden bisher aus Plastik und landeten immer wieder auch in der Umwelt statt im Mülleimer. Auf Initiative des städtischen Umweltbeauftragten hat die Stadtverwaltung nun auf die kompostierbaren Beutel umgestellt. Die ausgetauschten Plastiktüten werden aufbewahrt und ggf. zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt.
Die neuen, plastikfreien Hundekotbeutel schützen durch ihre natürliche Zusammensetzung Natur und Tiere, indem sie sich laut Hersteller rückstandslos sowohl an Land als auch im Wasser zersetzen. Hergestellt werden die schwarzen Beutel in Deutschland. Bei der Verbrennung entstehen keine giftigen Gase.
Text und Bild: Stadtverwaltung Schifferstadt