Schifferstadt – 4. Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales, Schulträgerausschuss

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, den 18.09.2025 um 19 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses in Schifferstadt eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Generationen und Soziales, Schulträgerausschuss der Stadt Schifferstadt statt.

Auf der Tagesordnung stehen die Anmeldung der Haushaltsmittel für 2026 für die Grundschulen der Stadt Schifferstadt und die Schülerstatistik für das Schuljahr 2025/2026. Außerdem wird über eine neue Ordnung und einen Vertrag für die betreuende Grundschule vorberaten. Des Weiteren wird die Stadtjugendpflege ihren Jahresbericht 2025 vortragen und ein Veranstaltungsprogramm für das Jahr 2026 vorstellen. Auf der Tagesordnung stehen ebenso die Tätigkeitsberichte des Migrationsbeirates, des Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen und des Seniorenbeirates. Zudem hat die Verwaltung wieder einen Sachstandsbericht über die aktuelle Flüchtlingssituation in Schifferstadt erstellt und teilt Informationen über die Maßnahmen in Bezug auf das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) mit.

Interessierte BesucherInnen sind zum öffentlichen Sitzungsteil herzlich eingeladen.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt