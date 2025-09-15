Odenwaldkreis – Polizisten aus drei Bundesländern kontrollieren Motorradfahrer – 20 Bikern die Weiterfahrt untersagt – Drei Fahrverbote

Odenwaldkreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag (14.09.) führten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen mobile und stationäre Motorradkontrollen im Odenwaldkreis durch. Unterstützt wurden die Kontrolleure im Rahmen einer Sicherheitskooperation der Länder von Kollegen aus Bayern, Baden-Württemberg sowie des Polizeipräsidiums Westhessen. Ein Sachverständiger vom TÜV Rheinland unterstützte die eingesetzten Polizisten bei der Kontrolle der Motorräder. Insgesamt stoppten die Beamten an den zwei Tagen mit Zivilmotorrädern aus dem fließenden Verkehr heraus sowie an Kontrollstellen an der Landesstraße 3410 bei Rothenberg und auf der Bundesstraße 460 bei Hüttenthal 343 Motorradfahrerinnen und -fahrer. 20 Bikern wurde von der Polizei wegen technischen Veränderungen an den Abgasanlagen, abgefahrenen Reifen, unzulässigen Anbauteilen, Kennzeichenmissbrauchs oder Verstößen gegen die Helmtragepflicht die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt.

Die Ordnungshüter leiteten 230 Bußgeld- bzw. Verwarungsgeldanzeigen, unter anderem wegen Missachtung des Durchfahrtsverbots auf der Krähbergstrecke, Nutzung nicht zulässiger Helme und Erlöschen von Betriebserlaubnissen ein. Zudem erhielten 80 Biker Mängelkarten, anhand derer sie nun zeitnah die Behebung von festgestellten Mängeln an ihren Maschinen nachweisen müssen. Im Rahmen der Überprüfungen wurden zudem Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 211 bei Brombachtal durchgeführt. Unrühmliche Spitzenreiter waren zwei Motorradfahrer mit 126 km/h und 119 km/h bei erlaubten 70 Stundenkilometern. Auf insgesamt drei Motorradfahrer kommen wegen erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen nun Fahrverbote zu.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen