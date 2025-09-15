Neckarzimmern – Einbruch in Mehrfamilienwohnhaus – Zeugen gesucht

Neckarzimmern/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienwohnhauses in der Schulstraße nahm am Sonntagmorgen, um 04:20 Uhr, Geräusche und Lichter in dem Gebäude wahr. Als er nachsah, konnte er zwei Personen aus dem Keller kommend feststellen, die umgehend durch die Hauseingangstüre in unbekannte Richtung flüchteten. Später
konnte festgestellt werden, dass die Einbrecher zuvor ein Balkonfenster einer Wohnung aufgehebelt und in der Wohnung auf der Suche nach Wertgegenständen vieles durchwühlt haben. Die Bewohner der Wohnung waren während der Tat nicht zuhause. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Verdächtige Wahrnehmungen können unter der Telefonnummer 06261 809-0 gemeldet werden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn