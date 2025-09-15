Mutterstadt – Hundeschwimmen im Freibad des Kreisbades Aquabella am kommenden Sonntag

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Sonntag, den 21.09.2025 findet im Freibad des Kreisbades Aquabella Mutterstadt von 10:00 bis 18:00 Uhr wieder ein Hundeschwimmen statt.

Lassen Sie Ihre Vierbeiner von der Leine und im Freibad toben!

Der Eintritt beträgt 3,00 Euro.

Hier geht es zum offiziellen Veranstaltungsplakat mit weiteren Infos sowie Baderegeln und Empfehlungen für das Hundeschwimmen.

Für den normalen Badebetrieb ohne Hunde steht unseren Gästen an diesem Tag das Hallenbad von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung.

Quelle: Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis