Mosbach – Unterhaltsamer Theaterspaß für Groß und Klein – Wanderbühne „Carnivore“ gastiert bei der Johannes-Diakonie in Schwarzach

Mosbach / Schwarzach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Wanderbühne „Carnivore“ gastiert am Sonntag, 21. September, bei der Johannes-Diakonie in Schwarzach und zeigt das Stück „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um freiwillige Spenden für die Jahreskampagne „Gemeinsam stark für Schwarzach“ gebeten. Das Theaterstück beginnt um 16 Uhr. Bei gutem Wetter findet es auf dem Gelände der Schwarzbach Schule (Basketball-Platz) statt, bei schlechtem Wetter in einem überdachten Raum der benachbarten Schwarzacher Werkstätten.

Das Ensemble von „Carnivore“ erzählt bei diesem Benefiztheater zu Gunsten der Johannes-Diakonie ein Märchen über Mut, Hilfsbereitschaft und die Folgen der Habsucht. Zuschauer und Zuschauerinnen erleben mit der Hauptperson, dem Glückskind, eine Menge Abenteuer und Spannung bei seiner Jagd nach den drei goldenen Haaren des Teufels. Unterhaltsamer Theaterspaß für große und kleine Menschen ab sechs Jahren ist garantiert.

Das Theaterstück dauert etwa 45 Minuten. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Kostenfreie Eintrittskarten können online gebucht werden. Dabei besteht auch die Möglichkeit, online für die Jahreskampagne der Johannes-Diakonie zu spenden, ebenso bei der Aufführung vor Ort. Weitere Informationen gibt es unter www.johannes-diakonie.de/benefiztheater.

((Bild: 250915-Benefiztheater.jpg)) Die Wanderbühne „Carnivore“ ist zu Gast bei der Johannes-Diakonie.

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach