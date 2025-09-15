Mosbach – Gemeinsam stark für Mensch und Natur – Auszubildende und Werkstattbeschäftigte fertigten Nistkästen zugunsten des NABU

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Hand in Hand für die Natur: 36 Auszubildende und Studierende des Landratsamts des Neckar-Odenwald-Kreises trafen sich mit Beschäftigten Mosbacher Werkstätten der Johannes-Diakonie, um gemeinsam Nistkästen für einheimische Vogelarten zu bauen. Damit sollen nicht nur Vögeln ein Zuhause erhalten, sondern es wurde auch ein starkes Zeichen für Inklusion und Gemeinschaft gesetzt. Statt eines klassischen Azubi-Ausflugs hatten Lena Ballweg, Ausbildungsleitung, und Sina Grünberger, stellvertretende Ausbildungsleitung beim Landratsamt, in diesem Jahr ein Teambuilding-Projekt geplant, das die jungen Menschen des Landratsamts mit den Werkstattbeschäftigten der Johannes-Diakonie zusammenbringt. „Wir wollten bewusst einen Tag gestalten, der über das Übliche hinausgeht und bei dem wir gemeinsam stark für und mit Menschen sind“, erklärten Ballweg und Grünberger. Nach einer Begrüßung durch Sven Schüßler, Leiter der Mosbacher Werkstätten, und einem gemeinsamen Frühstück ging es direkt in die Praxis. Sven Schüßler nutzte die Gelegenheit, um den Gästen Einblicke in die tägliche Arbeit der Werkstätten zu geben – von der Produktion bis hin zu den pädagogischen Kleinstarbeitsgruppen. Anschließend ging es in Dreier-Teams, bestehend aus zwei Auszubildenden und einem Werkstattbeschäftigten, ans Werk: Die in den Werkstätten bereits vorbereiteten Bausätze wurden gemeinsam zusammengeschraubt.

So entstanden unter fachkundiger Anleitung von Mitarbeitenden und mit handwerklicher Unterstützung durch drei Ehrenamtliche der Johannes-Diakonie mit Ehrenamtskoordinatorin Tanja Bauer insgesamt 40 Nistkästen. Celine Heffner, Auszubildende im dritten Lehrjahr als Verwaltungsfachangestellte, hatte zuvor noch keine Berührungspunkte mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. „Meine Tandempartnerin war anfangs sehr vorsichtig und zurückhaltend“, berichtete sie. „Es war eine wirklich schöne Erfahrung, ihr Sicherheit zu vermitteln und gemeinsam etwas zu schaffen.“ Am Ende des Vormittags konnten die Teams stolz die fertigen Nistkästen an Peter Baust vom NABU Mosbach übergeben. „Diese Spende kommt genau zur richtigen Zeit“, betonte Baust als Vertreter und 1. Vorsitzender. „Höhlenbrütende Vogelarten wie Kohl-, Blau- und Sumpfmeise, aber auch Gartenrotschwanz, Feldsperling und Wendehals finden immer weniger natürliche Brutplätze. Mit dieser Aktion leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt.“ Die Nistkästen werden in den kommenden Wochen an geeigneten Orten im Neckar-Odenwald-Kreis aufgehängt. Sven Schüßler zeigte sich beeindruckt von der Offenheit und der unkomplizierten Zusammenarbeit der jungen Menschen mit den Werkstattbeschäftigten. „Solche Projekte zeigen, wie bereichernd Begegnungen auf Augenhöhe sein können“, so Sven Schüßler. „Gemeinsam haben wir nicht nur Nistkästen gebaut, sondern auch Brücken zwischen Menschen geschlagen“, betonte Tanja Bauer abschließend.