Michelstadt/Höchst – 3,3 und 1,65 Promille – Polizei zieht zwei Betrunkene aus dem Verkehr

Michelstadt/Höchst/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Innerhalb von rund vier Stunden zogen Polizeistreifen einen Mann und eine Frau, die stark betrunken am Steuer ihrer Fahrzeuge saßen, aus dem Verkehr. Am Sonntagabend (14.09.), gegen 19.30 Uhr, stoppte ein Streife der Polizeistation Höchst auf der Bundesstraße 45 bei Mümling-Grumbach eine 21 Jahre alte Autofahrerin, weil sie zuvor Verkehrsteilnehmern in „Schlangenlinien“ fahrend auf der Bundesstraße auffiel. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend

3,3 Promille an. Die 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Ihr Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Zudem muss sich die Frau nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Gegen 23.40 Uhr stoppte eine Erbacher Polizeistreife dann in der Frankfurter Straße in Michelstadt einen 34 Jahre alten Autofahrer. Bei ihm zeigte der Atemalkoholtest 1,65 Promille an. Auch dem 34-Jährigen blieb die vorläufige Festnahme, eine Blutentnahme sowie ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nicht erspart.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen