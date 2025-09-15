Mannheim – Seminar: „Besuch mit Buch“ – Vorlesen für Senior*innen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn älteren Menschen das selbstständige Lesen aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkungen schwerfällt, können ehrenamtliche Vorlesepat*innen einspringen. Ein Besuch mit Buch hilft dabei, geistig fit zu bleiben. Literaturpädagogin Mechthild Goetze-Hillebrand vermittelt in ihrem Seminar „Besuch mit Buch“ am Dienstag, 23. September, 14 bis 17 Uhr im Dalbergsaal im Dalberghaus N3, 4

die Grundlagen zum Vorlesen und gibt Tipps zur Vorbereitung, Durchführung und für den Umgang mit Schwierigkeiten. Außerdem gibt es jede Menge praktische Ideen und Buchtipps. Frau Wojnicki von Altenpflegeheime Mannheim GmbH, Seniorenzentrum Ida Scipio, gibt zusätzlich einen kleinen Einblick in die Arbeit mit demenziell beeinträchtigten Menschen. Das Seminar richtet sich an Menschen, die bereits ehrenamtlich Senior*innen vorlesen oder dies gerne tun möchten. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten unter: stadtbibliothek.paedagogik@mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim