Mannheim – Quantum erwirbt Panattoni City Dock Mannheim Süd mit 10.700 m² Nutzfläche

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Panattoni City Dock Mannheim Süd ist an den Hamburger Projektentwickler und Investmentmanager Quantum veräußert worden. Der moderne und nachhaltige Business Park an der Floßwörthstraße 48 in Mannheim wurde von Juli 2023 bis Mai 2024 auf dem ehemaligen Schildkrötgelände errichtet. Der aktuelle Mieter, der Energielösungsanbieter beegy GmbH, nutzt die gesamte Immobilie langfristig als neuen Firmensitz.

In der Nähe des Stadtzentrums von Mannheim und mit direkter Anbindung an den Bahnhof Mannheim, die A 656 und die A 6 nutzt beegy den Business Park, um Produkte wie PV-Anlagen, Batteriespeicher, Ladestationen und Wärmepumpen zu lagern sowie für die Installation beim Endkunden vorzubereiten. Darüber hinaus werden die Flächen als Büro-, Ausstellungs- und Schulungsräume genutzt. Sehr zentral im süddeutschen Raum gelegen, stehen dem Tochterunternehmen des städtischen Versorgers MVV in zwei Gebäuden und acht Units insgesamt ca. 10.700 m² Nutzfläche zur Verfügung. Davon sind ca. 6.000 m² Hallenfläche, 2.300 m² Bürofläche und 2.400 m² Flexfläche.

Das City Dock Mannheim Süd wurde auf einem Brownfield nach den Nachhaltigkeitskriterien der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen realisiert und mit dem DGNB-Gold-Zertifikat ausgezeichnet. Es ist mit einer 584 kWp starken Photovoltaikanlage ausgestattet und wird mit Fernwärme beheizt.

„Wir übergeben mit dem City Dock Mannheim Süd eine nachhaltige und drittverwendungsfähige Immobilie in einer sehr guten Lage mit attraktivem Nutzer und einer spannenden Revitalisierungshistorie“, sagt Fred-Markus Bohne, Managing Partner von Panattoni Deutschland und Österreich.

„Das funktionale, multi-tenant-fähige Objekt überzeugt durch seine ausgezeichnete Lage, zentral in Mannheim mit gutem Zugang zu den Metropolregionen Frankfurt Rhein-Main und Stuttgart sowie durch die neuwertige Objektqualität mit DGNB Gold-Zertifizierung. Wir freuen uns mit diesem hochwertigem Businesspark, unser Light Industrial Portfolio auszubauen“, sagt Martin Berghoff, Geschäftsführer von Quantum.

Quelle: additiv. Agentur für B2B-Kommunikation