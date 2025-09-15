Mannheim – Neuer Sachverständiger der Handwerkskammer: Elektrotechnikmeister wurde öffentlich bestellt und vereidigt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann begrüßt Elektrotechnikermeister Christoph Becker im Sachverständiger-Amt.

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat einen neuen Sachverständigen der Elektrotechnik, genauer aus dem Teilgebiet der Photovoltaik, öffentlich bestellt und vereidigt. Präsident Klaus Hofmann wies bei der Vereidigung auf die hohe Sach- und Fachkunde hin, die Christoph Becker aus Weinheim unter Beweis gestellt habe. Die Bestellung als Sachverständiger gehe auch damit einher, sich regelmäßig weiterzubilden und die aktuelle Fachkompetenz nachzuweisen, betonte der Kammerpräsident in dieser Hinsicht. Klaus Hofmann informierte darüber, dass die Handwerkskammer bei Sachverständigentagungen und -treffen die Möglichkeit biete, in Austausch mit anderen Sachverständigen zu kommen und dadurch Erfahrungswerte zu sammeln. Von besonderer Bedeutung sei die Arbeit von Sachverständigen auch im Gerichtswesen. Mit ihrer Kompetenz liefern sie die entscheidenden handwerklichen Fakten und tragen so zur Urteilsfindung bei. Damit sei ihr Einsatz eine höchst verantwortungsvolle Aufgabe. Die qualifizierten Expertinnen und Experten bewerten handwerkliche Leistungen unter Berücksichtigung der geltenden technischen Normen. Klaus Hoffmann freute sich darüber, dass der Elektrotechnikermeister aus Weinheim dieses bedeutende Amt übernommen hat. „Das Sachverständigerwesen braucht solch kompetenten Menschen“, sagte er.

Zu allen Fragen rund um Recht hilft bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald das Team der Rechtsberatung, E-Mail: rechtsberatung@hwk-mannheim.de

Quelle: Handwerkskammer