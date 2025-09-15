Mannheim – Kinderfest am Weltkindertag in Käfertal

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Zweigstelle Käfertal der Stadtbibliothek Mannheim lädt gemeinsam mit ihrem Förderverein zum Kinderfest am Weltkindertag ein.

Dieses findet

am Samstag, 20. September, 13 bis 17 Uhr

in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Käfertal, Veilchenstraße 41, 68309 Mannheim

statt.

Für ein Programm mit Bastelaktionen und Zauberei ist dabei ebenso gesorgt wie für Essen und Trinken.

Die Bibliothek ist während des Festes geöffnet, die Ausleihe oder Rückgabe von Medien ist möglich.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Freundeskreis der Gottfried-Keller-Bücherei e.V. statt.

Quelle: Stadt Mannheim