Mannheim – Förderung mit Herz: MVV Sponsoringfonds 2025 unterstützt gesellschaftliches Engagement

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der Online-Abstimmung stehen die Gewinner fest – Fünf Vereine und Institutionen mit den meisten Punkten erhalten eine

Förderung von je 2.000 Euro für ihre Herzensprojekte – Neue Ausschreibungsrunde startet am 10. Oktober 2025.

Seit vielen Jahren engagiert sich das Mannheimer Energieunternehmen MVV für die Förderung von Vereinen, Einrichtungen und Initiativen aus Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem MVV Sponsoringfonds unterstützt das Unternehmen innovative und kreative Projekte, die in den Bereichen Nachwuchsförderung, Sport und gesellschaftliches Miteinander wichtige Impulse für die Gemeinschaft setzen.

In der aktuellen Ausschreibungsrunde wurden erneut fünf herausragende Organisationen mit einer Förderung von jeweils 2.000 Euro ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe der Mittel fand in diesen Tagen statt. „Mit ihren innovativen Ideen und ihrem Engagement für ein besseres Miteinander leisten die Gewinnerinnen und Gewinner des MVV Sponsoringfonds einen wertvollen Beitrag für unsere Gemeinschaft. Wir gratulieren ihnen herzlich und schätzen die Arbeit aller Bewerberinnen und Bewerber sehr“, betonte Matthias Schöner, Leiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden bei MVV.

Die Ausschreibungsrunde 2025 stand ganz im Zeichen von Gesellschaft, Nachwuchsförderung und Nachhaltigkeit. Vom 4. April bis zum 2. Mai 2025 hatten gemeinnützige Organisationen die Möglichkeit, sich über die MVV-Homepage für die Förderung zu bewerben. Die Auswahl der Gewinner erfolgte in einem zweistufigen Verfahren: Neben einer internen Jury-Bewertung konnte im Mai auch die Öffentlichkeit über die MVV-App „Meine MVV“ für die eingereichten Projekte abstimmen. Insgesamt nahmen 32 Vereine an der Bewerbungsrunde teil.

Die fünf Gewinnerprojekte spiegeln eindrucksvoll die Vielfalt und den Ideenreichtum der Region wider. Sie setzen wichtige Akzente für ein lebendiges, nachhaltiges und solidarisches Miteinander.

Mit dem MVV Sponsoringfonds unterstreicht das Unternehmen einmal mehr seine enge Verbindung zur Region und sein Engagement für gesellschaftliche Belange. Die nächste Bewerbungsrunde wird rechtzeitig auf der MVV-Homepage bekanntgegeben.

Die geförderten Vereine und Projekte:

– FEUERIO Große Carnevalgesellschaft 1898 Mannheim e.V.

Die traditionsreiche Garde des FEUERIO Mannheim erhält Unterstützung für die Anschaffung neuer Uniformen. Die bisherigen Uniformen, die über viele Jahre hinweg die Leidenschaft und Disziplin der Tänzerinnen und Tänzer repräsentierten, sind in die Jahre gekommen. „Die neuen Uniformen sollen es der Garde ermöglichen, weiterhin ein professionelles und einheitliches Bild auf

Meisterschaften und Bühnenauftritten zu bieten“, betont Dominik Sattler, Gardeminister des FEUERIO bei der Übergabe des MVV Sponsoringfonds.

– CCW Mannheim – Pro Spirit Allstars

Der MVV Sponsoringfonds unterstützt die zwei Cheerleading-Teams des CCW Mannheim auf ihrem Weg zu internationalen Wettkämpfen. Die Athletinnen und Athleten haben die Chance, sich bei einem Wettkampf in Göteborg (Schweden) für eine Meisterschaft in den USA zu qualifizieren. Yanina Reinhardt bedankt sich im Namen des CCW Mannheim sehr herzlich: „Die Förderung hilft, die Kosten für Reisen, Unterkünfte und Startgebühren zu stemmen – ein wichtiger Schritt, um den sportlichen Traum vieler junger Menschen zu verwirklichen.“



– KV Die Gowe Mannheim-Wallstadt e.V.

Auch die Tanzgarden des KV Die Gowe Mannheim-Wallstadt profitieren von der Förderung. Mit der Unterstützung des MVV Sponsoringfonds werden acht neue Gardeuniformen angeschafft, die die Jugendarbeit des Vereins stärken sollen. „Die alten Uniformen sind nach über 18 Jahren nicht mehr tragbar, und der Verein freut sich über den Zuwachs in seinen Tanzgruppen“, freut sich Simone Breidenband über die Förderung.



– Queer Space Heidelberg e.V.

Der Queer Space Heidelberg plant ein Stadtteilfest im Herbst 2025, das von der MVV gefördert wird. Mit einem bunten Programm aus Musik, Drag-Shows und Poetry-Beiträgen möchte der Verein die queere Community und die Nachbarschaft in Heidelberg zusammenbringen. „Das Fest soll den Austausch und das Verständnis fördern sowie queere Künstlerinnen und Künstler aus der Region

unterstützen“, bedankt sich Johannah Illgner für die Unterstützung aus dem MVV Sponsoringfonds.



– AC Weinheim

Der Athletik Club (AC) Weinheim setzt sich mit seinem Projekt für bessere Trainingsmöglichkeiten und Trainingsmaterialien für Kinder, Jugendliche und das Special-Hockey-Team ein. Der Verein plant gemeinsam mit der TSG Weinheim den Bau eines neuen Hockeygroßfelds, um allen Spielerinnen und Spielern – von der Jugend bis zur Inklusionsmannschaft – optimale Bedingungen zu bieten. „Die Förderung durch die MVV ermöglicht uns zudem die Anschaffung dringend benötigter Trainingsausrüstung wie Bälle, oder Schläger“, dankt Dr. Hans-Peter Kempe, für die Finanzspritze aus dem MVV Fonds.



Die nächste Ausschreibungsrunde startet am 10. Oktober

In der neuen Ausschreibungsrunde des MVV Sponsoringfonds liegt der Fokus erneut auf sozialen, innovativen und kreativen Projekten. MVV unterstützt dabei erneut fünf ausgewählte Institutionen mit jeweils 2.000 Euro, um deren Herzensprojekte voranzubringen. Interessierte Vereine, Organisationen und Einrichtungen können sich vom 10. Oktober bis zum 6. November 2025 bis 23:59 Uhr über die Website des Unternehmens unter www.mvv.de/sponsoringfonds bewerben. Die Bewerbung erfolgt unkompliziert über ein Online-Formular.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist folgt eine öffentliche Abstimmung in der MVV-App „Meine MVV“. Vom 27. November bis 3. Dezember 2025, jeweils bis 15 Uhr, haben die teilnehmenden Institutionen die Möglichkeit, ihre Unterstützerinnen und Unterstützer zu mobilisieren und für ihre Projekte Stimmen zu sammeln.

Quelle: MVV Energie AG