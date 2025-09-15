Mannheim – Einladung zum Stadtspaziergang in der Neckarestadt: Wohnen, Leerstand & Mieten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie können wir in Mannheim mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen und Leerstand verhindern? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines Stadtteilspaziergangs am Mittwoch, 24. September, um 18:30 Uhr, zu dem der Grüne Stadtrat Chris Rihm zusammen mit dem Arbeitskreis Mobilität & Stadtentwicklung und dem Ortsverband Neckarstadt der Grünen Mannheim einlädt. Treffpunkt ist der Neumarkt in Mannheim-Neckarstadt.

„Bezahlbares Wohnen ist eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit – auch bei uns in Mannheim“, erklärt Chris Rihm, Sprecher für Wohnen der Grünen Gemeinderatsfraktion Mannheim. „Leerstehende Wohnungen & Gewerbe können wir uns angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht leisten. Ich freue mich sehr darauf, mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und gemeinsam darüber zu diskutieren, welche Lösungen es gibt.“

Als Gäste dabei sind:

Jenni Follmann, Vertreterin der Landauer Leerstandsinitiative

Sebastian Olbrich, Grüner Stadtrat in Landau

Alexander Sauer, stellvertretender Vorsitzender des Mietervereins Mannheim e.V.

Chris Rihm, Sprecher für Wohnen, Grüne Fraktion Mannheim

Ein besonderer Blick gilt den Erfahrungen aus der Stadt Landau, die Anfang 2024 eine Zweckentfremdungsverbotssatzung eingeführt hat, um Leerstand und Zweckentfremdung von Wohnraum wirksam zu bekämpfen.

„Wir wollen gute Beispiele aufzeigen, voneinander lernen und konkrete Ideen entwickeln, wie auch Mannheim gegen Leerstand vorgehen und mehr Menschen bezahlbaren Wohnraum bieten kann“, so Rihm weiter.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich am 24. September ab 18:30 Uhr zu beteiligen, Fragen zu stellen und eigene Vorschläge einzubringen.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick:

Treffpunkt: Neumarkt, Mannheim-Neckarstadt

Mittwoch, 24. September 2025, 18:30 Uhr

Weitere Informationen finden Sie hier: https://chris-rihm.de/termine/wohnen/

Quelle: Grüne Mannheim