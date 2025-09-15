Mannheim – Workshop-Wochen der Agentur für Arbeit – „Einen Schritt weiter“: Vorträge zur beruflichen Neuorientierung

Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – • Zehn kostenlose Online-Vorträge vom 22. September bis 9. Oktober • Präsenzworkshop am 8. Oktober in Heidelberg

Der Arbeitsmarkt wird stetig dynamischer, die Anforderungen an Beschäftigte verändern sich durch Digitalisierung und Transformation. Wer mit der rasanten Entwicklung Schritt halten möchte, muss sich daher mitbewegen.

„Einen Schritt weiter“ geht es mit den Workshop-Wochen des Teams der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN). Vom 22. September bis 9. Oktober behandeln zehn digitale Vorträge, die jeweils 90 Minuten dauern, verschiedene Themen rund um die berufliche Neuorientierung – von Quereinstiegschancen über Stärkenfindung bis

hin zu Entscheidungstechniken ist alles dabei.

„Punkte mit Dir: Mit Life Design den beruflichen Wiedereinstieg gestalten“ heißt der Workshop, bei dem die Teilnehmenden am Mittwoch, 8. Oktober, von 9 bis 13 Uhr erfahren, wie sie die Methoden des Life Design nutzen können, um individuelle Ressourcen zu erkunden, persönliche Stärken sichtbar zu machen und neue berufliche Wege zu gestalten. Der Workshop, der sich an alle richtet, die sich nach einer Familienphase neu orientieren und wieder professionell durchstarten möchten, findet in der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69 – 71, statt.

Die Teilnahme an allen digitalen Vorträgen und dem Workshop, bei dem die Plätze begrenzt sind, ist kostenlos, eine Anmeldung erfolgt über die Internetseite https://eveeno.com/workshops-bbie-mrn. Fragen zu den Vorträgen oder dem Beratungsangebot können per Mail ans Team übermittelt werden: Ludwigshafen. Beratung4.0@arbeitsagentur.de. Infos zum Angebot der Berufsberatung im Erwerbsleben der Agenturen für Arbeit Landau, Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg gibt es auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie.

Telefon: 0621 5993 519

Das Workshop-Programm

Montag, 22. September

• 9.30 Uhr: Künstliche Intelligenz im Bewerbungsprozess

Dienstag, 23. September

• 9.30 Uhr: Entscheidung leicht gemacht – Entscheidungstypen

Donnerstag, 25. September

• 9.30 Uhr: Netzwerke beruflich nutzen

Freitag, 26. September

• 9.30 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf – Weil Ihre Stärken zählen

Montag, 29. September

• 16 Uhr: Ihr Weg zum Traumberuf – Ihre Interessen im Blick

Mittwoch, 1. Oktober

• 9.30 Uhr: Entscheidung leicht gemacht – Entscheidungstechniken

Donnerstag, 2. Oktober

• 9.30 Uhr: Quereinstieg – So kann’s gelingen

Montag, 6. Oktober

• 16 Uhr: Selbstvermarktung für Introvertierte

Dienstag, 7. Oktober

• 16 Uhr: Digitale Kompetenzen nutzen

Mittwoch, 8. Oktober

• 9 bis 13 Uhr: Punkte mit Dir: Mit Life Design den Wiedereinstieg gestalten

Workshop in der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69 – 71, Raum 633/634

Donnerstag, 9. Oktober

• 16 Uhr: Arbeiten für die Allgemeinheit – Jobs im Öffentlichen Dienst

Quelle: Agentur für Arbeit Mannheim