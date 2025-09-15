  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

15.09.2025, 15:13 Uhr

Mannheim – Audi-Fahrer kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Fahnenmast

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr war ein 20-Jähriger Audi-Fahrer auf der Wilhelm-Varnholt-Allee in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Dort stieß er gegen einen Fahnenmast und wurde im Weiteren wieder auf die Fahrbahn abgewiesen, auf der er schließlich auch zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurde die vordere linke Seite des Audi vollständig zerstört. Aufgrund der Beschädigungen war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahnenmast wurde aus der Verankerung gerissen und ebenso stark in Mitleidenschaft. Hinweise auf einen Alkohol -oder Drogenkonsum konnten durch die eingesetzten Beamten nicht erlangt werden. Verletzt wurde der 20-Jährige nicht. Die Höhe des Gesamtschadens kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden.Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Unfallermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Kreis Bergstrasse – Tourismusagentur begeistert Familien auf der Starkenburg

    • Kreis Bergstrasse – Tourismusagentur begeistert Familien auf der Starkenburg
      Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Fachbereich der Wirtschaftsförderung Bergstraße warb auf Familienfest „Rauf auf die Burg“ für den Nibelungensteig / Viele Familien informierten sich / Kinder konnten sie sich als Ritter Siegfried oder Drache verkleiden INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Jede Menge Wissenswertes über den Nibelungensteig gab es auf dem Familienfest „Rauf auf die Burg“ auf ... Mehr lesen»

      • Speyer – Sonderausstellung: C’est la vie! Pariser Bohème – Albert Weisgerber, Hans Purrmann, Rudolf Großmann im Museum Purrmann-Haus

    • Speyer – Sonderausstellung: C’est la vie! Pariser Bohème – Albert Weisgerber, Hans Purrmann, Rudolf Großmann im Museum Purrmann-Haus
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Sonderausstellung läuft vom 27. September 2025 bis zum 12. April 2026. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Pariser Bohème mit den bedeutenden Künstlern der Klassischen Moderne Hans Purrmann (1880-1966), Albert Weisgerber (1878-1915) und Rudolf Großmann (1882-1941)! Im Umkreis von Henri Matisse erlebten die drei Freunde die inspirierende Atmosphäre ... Mehr lesen»

      • Bad Dürkheim – Mit Schorle und Winzerkittel in den Wahlkampf

    • Bad Dürkheim – Mit Schorle und Winzerkittel in den Wahlkampf
      Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bezirksverband Rheinhessen-Pfalz der Jungen Union hat am Wochenende im Rahmen des Dürkheimer Wurstmarkts zu seinem traditionellen Wurstmarkt-Empfang eingeladen. Der Empfang gehört längst zu den festen Terminen im politischen Kalender der JU. In den vergangenen Jahren durfte die Junge Union dabei bereits Gäste wie Staatssekretär Philipp Amthor oder den JU-Bundesvorsitzenden ... Mehr lesen»

      • Landau / Germersheim / SÜW – Queichtal Challenge: Kinder- und Jugendgruppen der Hilfsorganisationen beweisen Teamgeist und Geschicklichkeit

    • Landau / Germersheim / SÜW – Queichtal Challenge: Kinder- und Jugendgruppen der Hilfsorganisationen beweisen Teamgeist und Geschicklichkeit
      Landau / Germersheim / Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Erschöpft, aber glücklich wirkten die jungen Teilnehmenden der sechsten Queichtal Challenge am Samstagabend bei der Überreichung der Teilnahmeurkunden auf dem Gelände des THW in Landau-Mörlheim. Sie hatten an dem Tag insgesamt zehn Stationen entlang der Queich – von Landau bis nach Germersheim – gemeistert. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Siegerehrung der Aktion Stadtradeln war in den Weinheimer Herbst eingebettet – Wieder kreisweit an der Spitze

    • Weinheim – Siegerehrung der Aktion Stadtradeln war in den Weinheimer Herbst eingebettet – Wieder kreisweit an der Spitze
      Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Über 1000 Personen, mehr als 200 000 Kilometer in drei Wochen – wieder einmal hat Weinheim bewiesen, im Rhein-Neckar-Kreis die Stadt des Stadtradelns zu sein. Am Dürreplatzfest während des Weinheimer Herbstes nutzten Bürgermeister Andreas Buske und sein Klimaschutz-Rathausteam die Gelegenheit zur Siegerehrung. Der Landesfestzug brachte sich gerade in Stellung am Sonntagmittag, da ... Mehr lesen»

      • Höpfingen – Folgenreicher Verkehrsunfall

    • Höpfingen – Folgenreicher Verkehrsunfall
      Höpfingen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen führte zu drei schwerverletzten Personen, beschädigten Fahrbahnbegrenzungen sowie einem total beschädigten Auto. Gegen 4 Uhr fuhr ein mit drei Personen besetzter Ford auf der Glashofener Straße in Richtung Höpfingen. Ein einer Rechtskurve vor einer Brücke kam das Auto aus noch zu klärenden Umständen von der Fahrbahn ab, durchbrach ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Förderung mit Herz: MVV Sponsoringfonds 2025 unterstützt gesellschaftliches Engagement

    • Mannheim – Förderung mit Herz: MVV Sponsoringfonds 2025 unterstützt gesellschaftliches Engagement
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der Online-Abstimmung stehen die Gewinner fest – Fünf Vereine und Institutionen mit den meisten Punkten erhalten eine Förderung von je 2.000 Euro für ihre Herzensprojekte – Neue Ausschreibungsrunde startet am 10. Oktober 2025. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Seit vielen Jahren engagiert sich das Mannheimer Energieunternehmen MVV für die Förderung von ... Mehr lesen»

      • Landau – Sicher unterwegs von klein auf: Neue Jugendverkehrsschule an der Grundschule Horstring eingeweiht

    • Landau – Sicher unterwegs von klein auf: Neue Jugendverkehrsschule an der Grundschule Horstring eingeweiht
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Es gibt einen Kreisel, eine Fahrradstraße, eine Bushaltestelle und auch eine Einbahnstraße – so wie im echten Landauer Straßenverkehr, nur alles ein bisschen kleiner: Die Rede ist vom neuen Verkehrsübungsplatz an der Grundschule Horstring in Landau. Der Parcours und das angrenzende frisch gebaute Schulungsgebäude der Jugendverkehrsschule wurden jetzt offiziell eingeweiht ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Anpacktag der BASF im Ebertpark

    • Ludwigshafen – Anpacktag der BASF im Ebertpark
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aus Anlass des 100. Jubiläums des Ludwigshafener Ebertparks fand der traditionelle Anpack-Tag der BASF am 15. September 2025 im Ebertpark statt. Insgesamt 100 Kolleginnen und Kollegen brachten sich an 11 Stationen für einen guten Zweck ein. Sie strichen zum Beispiel verschiedene Spielgeräte im Park neu an oder bauten einen Calisthenics-Parcours, ... Mehr lesen»

      • St. Leon-Rot – BAB5 – Auto fährt unter geparkten LKW

    • St. Leon-Rot – BAB5 – Auto fährt unter geparkten LKW
      St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr kam auf der A5 in Fahrtrichtung Kronau von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Heck eines LKW. Der 74-jährige Opel-Fahrer verlor ersten Ermittlungen zufolge kurz vor dem Parkplatz Mönchberg aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über dessen Fahrzeug und touchierte die rechte Leitplanke. Letztlich ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com