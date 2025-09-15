Mainz – Massiver Personalabbau – 60 Brandbriefe an Bundestagsabgeordnete: Betriebsräte bei DB Cargo AG schlagen Alarm

Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar – Vergangene Woche wurden 60 Brandbriefe an Bundestagsabgeordnete der Fraktionen CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke aus Hessen und Rheinland-Pfalz versendet. Mit dieser Aktion wenden sich die Frankfurter Betriebsräte bei DB Cargo AG direkt an die Politik, um auf die dramatische Lage im Unternehmen aufmerksam zu machen.

Seit der sogenannten Transformation im vergangenen Jahr habe sich die Situation bei DB Cargo AG massiv verschärft – nicht durch äußere Umstände, sondern durch die Entscheidungen des Vorstands. „Der Vorstand kennt – um die schwarze Null zu erreichen – nur eine Richtung: Abbau“, heißt es in den Schreiben.

Massiver Personalabbau und Vertrauensverlust

Allein im Wahlbetrieb Frankfurt sei der Personalbestand innerhalb von zwei Jahren um 42 Prozent gesunken. Durch fehlerhafte Planungen, Versetzungen, eine Sozialauswahl und

dem daraus folgendem Abbau von rund 160 Lokführern sei ein immenser Aderlass entstanden. Viele Beschäftigte kehrten dem Unternehmen zudem den Rücken: „Die Kolleginnen und Kollegen haben das Vertrauen in den Vorstand und die Zukunft unserer Firma gänzlich verloren.“

Ausbildungsplätze und Werke bedroht

Besonders alarmierend ist die Situation für Nachwuchskräfte. Drei Auszubildende, die zum 1. September 2025 im Werk Bischofsheim starten sollten, seien bereits vor Beginn mit dem Hinweis konfrontiert worden, dass ihr Standort geschlossen werde. Insgesamt seien somit neben den über 30 Beschäftigten auch aktuell 18 Auszubildende in Bischofsheim von der geplanten Schließung betroffen, ohne Perspektive auf eine gesicherte Zukunft.

Darüber hinaus plant der Cargo Vorstand im Rahmen der Transformation, das Kombiwerk Mainz-Bischofsheim – eine kombinierte Lok- und Güterwagenwerkstatt – zu schließen. Besonders brisant: Das Werk gilt als eines der wirtschaftlichsten der gesamten DB Cargo AG. Zudem ist die Belegschaft dort im Schnitt deutlich jünger als in anderen Werken, und seit Jahren werden erfolgreich Berufsanfänger ausgebildet und übernommen. Die geplante Schließung würde nicht nur wichtige Kapazitäten vernichten, sondern auch einen bewährten Ausbildungsstandort zerstören.

Parallel dazu laufen erneute Abbaupläne in den Qualifizierungscentern (QC). Das QC Frankfurt etwa hat seine Beschäftigtenzahl im Laufe der letzten zwei Jahre bereits von 51 auf 34 reduziert – dennoch drohen weitere Stellenstreichungen. Eine verlässliche Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften könne damit kaum noch gewährleistet werden.

Kritik am Vorstandskurs

Die Frankfurter Betriebsräte werfen der Vorstandsvorsitzenden Dr. Sigrid Nikutta Konzeptlosigkeit vor: Es gebe weder eine klare Zukunftsstrategie für die Zeit nach 2026, noch Ideen für neue Geschäftsfelder. Stattdessen konzentriere sich der Vorstand ausschließlich auf Kürzungen, Streichungen und Werksschließungen. „Wenn dieser Kurs nicht gestoppt wird, bleibt von DB Cargo AG nicht mehr viel übrig – vor allem nichts, was uns von der Konkurrenz unterscheidet“, warnt Ingmar Pfaff (Betriebsratsvorsitzender Wahlbetrieb C4).

Appell an die Politik

Mit den Brandbriefen richten die Betriebsräte einen dringenden Hilferuf an die Politik.

Einer der Brandbriefe richtete sich direkt an den neuen Verkehrsminister, Patrick Schnieder, der aus Rheinland-Pfalz kommt. Sie fordern ein sofortiges Eingreifen, um den fortgesetzten Abbau bei DB Cargo AG zu stoppen und eine nachhaltige Zukunftsstrategie für das Unternehmen zu entwickeln.

„Wir sind uns bewusst, dass Veränderungen notwendig sind – aber nicht ausschließlich in Form von Einsparungen und Kürzungen. Wir brauchen endlich tragfähige Konzepte, die den Fortbestand von DB Cargo AG sichern“, heißt es abschließend in den Schreiben.

Verkehrswende in Gefahr

Gelingt es nicht, den Güterverkehr auf der Schiene in Deutschland zu sichern, wird die Erreichung der CO₂-Ziele zur bloßen Fassade. Die kurzfristige Rechnung von Frau Dr. Nikutta und der Politik wird von kommenden Generationen teuer bezahlt: Der Steuerzahler müsste für den zunehmenden LKW investieren, während die Folgen des Klimawandels durch weitere Katastrophen spürbar

würden.

Noch besteht die Chance, den Schienengüterverkehr sinnvoll zu gestalten und die Weichen gemeinsam mit den Beschäftigten richtig zu stellen. Werden jetzt jedoch falsche Entscheidungen getroffen, lassen sich gewachsene Strukturen nicht so schnell wieder aufbauen – sie wären für immer verloren. Betroffen wären am Ende wir alle.

Quelle:

Betriebsrat DB Cargo AG C4