Ludwigshafen – Pfalzbau: Online-Kartenverkauf mit größerer Platzwahl

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit dieser Spielzeit haben die Besucherinnen und Besucher der Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen eine deutlich vergrößerte Auswahl an Plätzen beim Internetkauf. Statt wie zuvor auf begrenzte Kontingente können die Kunden nun über sämtliche freie Plätze verfügen. Damit soll der Online-Kartenerwerb noch attraktiver und einfacher werden.

Seit Dienstag, 9.9.2025 hat die Kasse des Theaters im Pfalzbau nach der Sommerpause wieder geöffnet. Ab sofort kann man dort Karten für alle Vorstellungen der Pfalzbau Bühnen bis Ende Dezember 2025 erwerben. Die Festspiele Ludwigshafen 2025 locken vom 3.10. bis zum 13.12.2024 mit einem abwechslungsreichen Programm, darunter die Eigenproduktion Maß für Maß von William Shakespeare mit Nina Petri u.a. (3.-5. Oktober), der Flamenco-Ballettabend SER von Sergio Bernal (11.10.) und Akram Khans Tanzstück Turning of Bones von Gauthier Dance (14.10.).

Kartenreserwerb online über die Webseite unter https://www.theater-im-pfalzbau.de/ und das Portal vibus sowie an der Theaterkasse unter Tel. 0621/504-2558 oder per E-Mail: Pfalzbau.Theaterkasse@Ludwigshafen.de.

Quelle: Theater im Pfalzbau Ludwigshafen