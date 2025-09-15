Ludwigshafen – Gordon Schnieder (CDU) nach NRW-Kommunalwahl: Wir brauchen konkrete Lösungen aus der politischen Mitte

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – CDU behauptet Spitzenposition bei NRW-Kommunalwahlen – Schnieder blickt besorgt auf starkes AfD-Ergebnis

Mainz, 15. September 2025 – Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen bleibt die CDU weiterhin die stärkste Kraft im Land. Die Partei kommt auf 33,3 Prozent der Stimmen. Die AfD erreichte laut vorläufigem Endergebnis 14,5 Prozent – eine deutliche Steigerung im Vergleich zur letzten Wahl.

„Das Erstarken der AfD ist längst kein rein ostdeutsches Phänomen mehr. Nicht nur in Nordrhein-Westfalen, auch in Rheinland-Pfalz geraten frühere SPD-Hochburgen ins Wanken. Das traditionelle Arbeiterklientel wendet sich anderen Parteien zu. Eine Folge politischer Entscheidungen, bei denen die eigenen Leute zu oft vergessen wurden“, erklärt der CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Gordon Schnieder.

Um bei der Landtagswahl 2026 in Rheinland-Pfalz ein böses Erwachen zu verhindern, brauche es jetzt keine Debatten über Verbotsverfahren. „Stattdessen braucht es konkrete Lösungen aus der politischen Mitte – in den zentralen Feldern Wirtschaft, Sicherheit und Migration. Dafür tragen wir eine gemeinsame Verantwortung“, so Schnieder weiter. Dabei nimmt Gordon Schnieder auch die SPD in die Pflicht: „Auch die SPD in Rheinland-Pfalz ist jetzt gefordert.“

